Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vadkeleti viszonyok Magyarország szomszédságában

Notóriusan áthágják a közlekedési szabályokat a szerbiai sofőrök, ráadásul nagyon sokan vannak köztük, akik az intézkedő rendőrök megvesztegetésével akarják megúszni a vétségüket.

Egy Szerbiában készült felmérés szerint az autósok fele az elmúlt egy évben legalább egy közlekedési vétséget elkövetett, minden negyedik sofőrt meg is bírságolt a közlekedési rendőrség - adta hírül a vajdasági Szabad Magyar Szó.

A leggyakoribb szabálysértés a megengedett sebesség túllépése, amit a megkérdezettek 72 százaléka követett el. A sofőrök fele vezetés közben szabálytalan módon használja mobiltelefonját.

Gyakori még, hogy a gépjárművezetők nem kapcsolják be a biztonsági övet, szabálytalanul parkolnak, vagy műszakilag kifogásolható állapotban lévő autót vezetnek. A megkérdezettek 12 százaléka vezetett már alkoholos befolyásoltság alatt, 11 százalékuk pedig a piros jelzés ellenére is is áthajtott az útkereszteződésen.

A felmérésben azt is megkérdezték az autósoktól, hogy a nemrégiben bevezetett szigorúbb büntetések hatására változtattak-e a vezetési stílusukon. 64 százalékuk nemmel felelt erre. A megkérdezettek felét a büntetések nem rettentik el a szabálysértésektől. Ugyanakkor a gépjárművezetők 65 százaléka betartja a közlekedési szabályokat ott, ahol tudja hogy kamerák vannak felszerelve.

A sofőrök 53 százaléka kínált már kenőpénzt az őt megbüntetni kívánó rendőrnek. Az esetek 37 százalékában a közlekedési rendőr kért pénzt. Ennek összege általában 1000 és 3000 dinár között mozog (2700-8000 forint).