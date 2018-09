Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Valami nagy dolog készül novemberben

A tervek szerint novemberben Szingapúrban aláírhatja a világ eddigi legnagyobb kereskedelmi megállapodását a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) tíz tagállama, valamint Ausztrália, Dél-Korea, India, Japán, Kína és Új-Zéland - írja az MTI.

A szingapúri kereskedelmi miniszter a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy novemberre egyezséget kell elérni a Regionális Átfogó Gazdasági Partnerségről (RCEP). A tárgyalásokat 6 éve kezdték meg a résztvevő országok.

Az ASEAN-országok (Brunei, Fülöp-szigetek, Indonézia, Kambodzsa, Laosz, Malajzia, Mianmar, Szingapúr, Thaiföld, Vietnam) gazdasági minisztereinek most zajló szingapúri tárgyalásival kapcsolatban nyilatkozó miniszter azt mondta: széleskörű megállapodást szeretnének elérni a résztvevő országok vezetőnek év végi találkozóján. Ugyanakkor még nem tudni biztosan, mikor lehet aláírni az egyezményt - tette hozzá.

A tervezett kereskedelmi megállapodás azután értékelődött fel, hogy Donald Trump amerikai elnök tavaly kiléptette az Egyesült Államokat a 2016 elején megkötött Csendes-óceáni Szabadkereskedelmi Megállapodásból (TPP).

Az RCEP-nek az Egyesült Államok nem lenne részese. A washingtoni Fehér Ház pénteken be is jelentette, hogy Donald Trump nem vesz részt novemberben Szingapúrban az ASEAN-csúcson és a kelet-ázsiai országok vezetőinek találkozóján, maga helyett Mike Pence alelnököt küldi. Az Egyesült Államok és Kína között az elmúlt hetekben kiéleződött a feszültség kereskedelmi kérdésekben. Washington azzal vádolja Pekinget, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat. Az amerikai kormányzat július elején büntetővámokat vetett ki 34 milliárd dollár (körülbelül 9486 milliárd forint) értékű kínai termékre, Peking hasonló ellenlépésről döntött. Augusztus 23-án Washington július elején is büntetővámokat vetett ki 34 milliárd dollár (körülbelül 9486 milliárd forint) értékű kínai termékre, a kínai kormányzat hasonló mértékű ellenlépésről döntött.

