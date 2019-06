Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Választási osztogatás felsőfokon

Gigantikus összegbe kerül a lengyel kormánypárt választási ígéreteinek teljesítése, a legerősebb hatás csak 2020-ban a 2019. őszi parlamenti szavazás után lesz érezhető.

A lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) legújabb választási ígéretei, amelyeket az őszi parlamenti választások előtt tettek, 46 milliárd zlotyval terheli a jövő évi költségvetést - adta hírül a Business Insider Polska. (Az összeg valamivel több, mint a paksi bővítésre felvett orosz hitel összege.)

A pénzügyminisztérium hangsúlyozza, hogy a most elfogadott javaslatok összhangban vannak a kormány pénzügyi terveivel, amelyet áprilisban nyilvánosságra hoztak. Módosítani akarják az adórendszert, új adókat vezetnek be egyebek között az e cigarettákra vagy egyes technológiai szolgáltatásokra. A javaslatok egy részét már korábban megvalósították, egy része csak most lesz hatályos, de mindkét esetben a 2020-as büdzsé érzi meg az osztogatás hatását.

Például az úgynevezett 500 plusz program kiterjesztése az első szülött gyermekre is (így a családok minden gyermekük után plusz 500 zltoy, azaz 37 ezer forint családi pótlékot kapnak) 41 milliárd zlotyba kerül. Ez 20 milliárddal több, mint amit erre fordítottak 2019 első felében. A babakelengye fantázianevű osztogatásban 300 zlotyt kap minden elsős az iskolaév kezdetén az általános és középiskolában - ez 1,4 milliárd zlotyba kerül 2020-ban.