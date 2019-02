Vállalkozó lett egy menekült Magyarország szomszédjában

Vállalkozást indított Szerbiában egy afgán menekült, aki három évvel ezelőtt érkezett a Magyarországgal szomszédos országba.

Egy 40 éves afgán férfi lett az első menekült vállalkozó Szerbiában - adta közre a menekülteket segítő központ tájékoztatását a vajdasági Szabad Magyar Szó.

A férfi három éve él Szerbiában, hét nyelven beszél, vállalkozása fordítói szolgáltatást nyújt. Megkapta a menedékjogot, és a menekülteket segítő központ jogászai segítettek neki vállalkozása beindításában.

A férfi albérlőként él, s barátokat is szerzett már, valamint a szerb nyelv alapjait is elsajátította. Afganisztánban van a családja, felesége és öt gyereke, akiket szeretne Szerbiába hozni. Mivel megkapta a menedékjogot, most már joga van a családegyesítésre is.