Változott a cumiáfa is Lengyelországban

Lengyelországban alaposan átszabták az áfarendszert: az élelmiszereknél és a higiéniai cikkeknél csökkent, a gyümölcsleveknél nőtt a fizetendő áfa.

A lengyel kormány átszabta az áfarendszert annak érdekében, hogy átláthatóbbá tegye, miért mennyi forgalmi adót kell fizetni - tudósított a Business Insider Polska. Lejjebb szállítják a trópusi gyümölcsök, a citrusfélék, az ehető diók és gyümölcshéjak áfáját, mégpedig a korábbi nyolc százalékról öt százalékra. A péksütemények és a sütemények egységesen öt százalékkal adóznak majd szemben a jelenlegi helyzettel, amelyben van olyan termék, amelyikre öt, van, amelyikre nyolc és van, amelyikre 23 százalékos áfa vonatkozik.

A levesek, levesporok, a pasztőrözött és dietetikus élelmiszerek az ötszázalékos sávba kerülnek a nyolcszázalékosból. A mustár, az édes pirospaprika-őrlemény és néhány fűszer, például a bors és a kakukkfű a nyolcszázalékos áfakörbe csúszik le, a többi hasonló termék marad a a 23 százalékos szinten. Minden nyomtatott és elektronikus könyv áfája öt százalék lesz a jelenlegi 23 helyett. Az újságok, napilapok, folyóiratok a nyolcszázalékos sávba kerülnek.

A csecsemők és a kisgyermekek élelmiszerei, csakúgy, mint a cumi, vagy például a gyermekek biztonsági autóülései öt százalékkal adóznak majd az eddigi nyolc helyett, ugyanez a helyzet a higiéniai szerekkel, a pelenkákkal, a higiéniai tamponokkal, betétekkel stb. Ugyanakkor gyümölcs- és zöldségitaloké áfája ötről 23 százalékra megy fel.

A homár, a polip és más gerinctelenek a tenger gyümölcseiből, mint a languszta, a rák, az osztriga, a kagyló, a csiga, illetve ezek feldolgozott termékei, beleértve a kaviárt is szintén felkerülnek az ötszázalékos szintről a 23 százalékos magasságba és a fagylalt is hasonló utat járt be: nyolcszázalékos áfa helyett 23 százalék terheli majd. A változások az év közepétől lépnek érvénybe.