Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Változtattak a riasztási rendszeren Hawaiin

A szombati hamis rakétariadó után biztonságosabb riasztási rendszert vezettek be Hawaiin.

A hamis riadóért felelős személy nevét ugyan nem hozták nyilvánosságra, de a katasztrófa-elhárítási hivatal hawaii részlege hétfőn tudatta: az illetőt átmeneti időre áthelyezték. A szombati hamis riadó utáni vizsgálat kiderítette, hogy az alkalmazott véletlenül rossz gombot nyomott meg - írja az MTI.

Az új intézkedések értelmében ezentúl a riadóztatási rendszer működésbe léptetéséhez két ember kell: egyikük kiadja a riadót, a másikuk pedig megerősíti a riadó tényét. A hivatal megváltoztatta az esetleges hamis riadó után kiadandó azonnali értesítés rendjét is.

Szombaton helyi idő szerint a reggeli órákban Honoluluban a katasztrófa-elhárítási hivatal azzal riadóztatta a lakosságot és a turistákat, hogy ballisztikus rakéta közeledik Oahu szigete felé - ahol Hawaii fővárosa, Honolulu is található -, ezért mindenki azonnal vonuljon fedezékbe. A riadót a helyi televízió is közzétette, és eljuttatták a mobiltelefonokra is. Perceknek kellett eltelniük, mire lefújták a riadót, és az információ csupán 38 perc múltán jelent meg a mobiltelefonokon, illetve a helyi televízióban.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.