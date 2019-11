Van gyereke? - Ezt jó, ha tudja!

Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Azok a diákok, akik általában nem reggeliznek, rosszabbul teljesítenek az érettségin, mint azok, akik rendesen megeszik a reggelijüket - erre az eredményre jutott egy brit kutatás.

A Leedsi Egyetem kutatóinak tanulmányában a szerzők rámutattak, hogy először bizonyították a reggeli elfogyasztása és az alapszintű középiskolai érettségi (General Certificate of Secondary Education, GCSE) eredményei közötti összefüggést. A kutatás kimutatta, hogy a nap első étkezésének kihagyása miatt a tanulók kimutathatóan rosszabbul teljesítettek a vizsgákon, mint ha reggeliztek volna. A kapcsolat akkor is igazolható volt, ha figyelembe vettek olyan más, az iskolai teljesítményre hatással bíró faktorokat is, mint a tanulók társadalmi-gazdasági helyezte - írja az MTI.

A Frontiers in Public Health folyóiratban publikált dolgozat vezető szerzője, Katie Adolphus, a Leedsi Egyetem pszichológiai karának tudósa kiemelte: "a tanulmány rámutat, hogy a középiskolások hátrányba kerülnek, ha nem fogyasztják el a reggelijüket, ami táplálja az agyukat egy iskolai nap kezdetén". A kutató hangsúlyozta, hogy Nagy-Britanniában egyre nagyobb gondot jelent az élelmiszerszegénység, a becslések szerint naponta félmillió gyerek érkezik éhesen az iskolába. Korábbi tanulmányok már bizonyították, hogy a reggelizés pozitív hatással van a gyerekek kognitív képességeire.

A kutatásban Nyugat-Yorkshire-i iskolák és középiskolák 294 diákja vett részt. Kiderült, hogy 29 százalékuk ritkán vagy soha nem reggelizik iskolai napokon, 18 százalék alkalmanként reggelizik, 53 százalék pedig gyakran étkezik reggel.

A tanulmány szerint azok, akik ritkán reggeliztek, minden vizsgájukon mintegy ötödével kevesebb pontszámot kaptak, összehasonlítva azokkal, akik rendszeresen reggeliztek. A reggelit kihagyók összteljesítménye az iskolában csaknem két osztályzattal rosszabb volt, az olyan szempontokat is belekalkulálva, mint a társadalmi-gazdasági helyzetet, az etnikai csoport, az életkor, a nem és a testtömegindex.

A tanulmányt ismertető BBC News cikke szerint a brit oktatási hivatal több olyan közhasznú szervezetet is támogat, amelyek Anglia szegényebb vidékein több mint 1800 iskolát látnak el ingyenes reggelivel. Az egyik ilyen szervezet, a Magic Breakfast további 480 brit iskolában biztosít reggelit a gyerekeknek. A szervezet arra szólította fel a törvényhozást, hogy vezesse be a reggelizést az iskolákban.