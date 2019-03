Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Váratlan helyről kapott pofont Donald Trump

Washington állam a választásokon induló jelöltektől megkövetelné az adóbevallás közzétételét, az ezt 2016-ban már elsumákoló Trump bajban lenne.

Donald Trump neve nem szerepelhet Washington államban a szavazócédulákon, amennyiben az amerikai üzletember-elnök a 2020-as elnökválasztásokig sem hozza nyilvánosságra adóbevallását - írja az Independent alapján az Azonnali.hu.

Az állam szenátusa a múlt héten fogadta el 28-21 arányban az új rendelkezést, mely minden, az államban induló elnökjelölttől megköveteli, hogy a választást megelőző öt évről az adóbevallásaikat hozzák nyilvánosságra annak érdekében, hogy hivatalosan indulhassanak a választásokon. Igaz, az állami főügyész a szenátusnak címzett levelében valószínűsíti, a törvényt a bíróságon meg fogják támadni.

Más államok is gondolkoznak az adóbevallást megkövetelő törvények elfogadásán: New Jersey is hasonló szabályozást tervez elfogadni, a republikánusok szerint azonban egy ilyen szabályok problémás precedenst teremtenének. "Veszélyes úton járunk, mikor feltételeket szabunk egy választáson való induláshoz" - nyilatkozta Hans Zeiger a Washington Republicannak.