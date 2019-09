Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Váratlan hír jött Kínából

Augusztusban a várt zsugorodás helyett növekedésbe fordult a kínai feldolgozóipar teljesítménye a Caixin gazdasági magazin által vezetett és hétfőn publikált beszerzésimenedzser-index (BMI) tanúsága szerint.

A feldolgozóipari BMI augusztusban 50,4 pontra emelkedett a júliusi 49,9 pontról az elemzők által várt 49,8 pont helyett. A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig zsugorodását jelzi - írta az MTI.

A feldolgozóipari teljesítmény május óta most augusztusban növekedett első alkalommal Kínában. A termelési érték öt hónapja a legnagyobb növekedést érte el, az új megrendelések beérkezése viszont csökkent ugyan valamelyest az előző havihoz képest, de az 50 pontos határ fölött maradt, így továbbra is növekedést tükröz. A késztermékekből felhalmozódott készlet az idén első alkalommal növekedett most augusztusban. A foglalkoztatás a júliusi csekély csökkenés után augusztusban nem változott.

Az export viszont tavaly november óta a legnagyobb mértékben csökkent augusztusban, részben a világgazdasági lassulás miatt csökkenő kereslet, részben az Egyesült Államokkal kialakult vámháború miatt.

A kínai feldolgozóipar input árai 2016 januárja óta a legnagyobb mértékben csökkentek a nyersanyagárak általános gyengülése miatt. Az output árak azonban még ennél is nagyobb, 2015 decembere óta a legnagyobb mértékben csökkentek. A feldolgozóiparban ugyanakkor az üzleti hangulat a felmérés történetében az egyik legalacsonyabbnak bizonyult most augusztusban.