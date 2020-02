Váratlan pofont kapott kapott a a Meghan-Harry hercegi pár

II. Erzsébet királynő váratlanul elrendelte, hogy Harry herceg és Meghan hercegné ezentúl nem használhatja a királyi (royal) jelzőt sem.

Még idén januárba lemondott királyi titulusáról Harry herceg és felesége, Meghan hercegnő, és azóta egyikük sem lát el hivatalos feladatokat a brit királyi családban.

Harryt - a 94. életévében járó II. Erzsébet királynő unokáját, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fiát - és feleségét eddig az Ő királyi fensége (His/Her Royal Highness, HRH) megszólítás illette meg. Erre a címre Harry az uralkodó egyenes ági leszármazottjaként, Meghan hercegnő Harry feleségeként tarthatott igényt.

Nagy csapás?

A házaspár az év elején jelentette be teljesen váratlanul, hogy visszalép a brit királyi család magas rangú tagjaként ellátott hivatalos funkcióitól, pénzügyileg függetlenné kíván válni, és a jövőben idejük egy részét Kanadában töltik.

A jelenleg Kanadában tartózkodó pár lemondásuk után több tízezer fontot költöttek a weboldaluk és a brandjük, a Sussex Royal átalakítására. Ezek mellett pedig egy saját alapítvány létrehozásán dolgoztak, amely a Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex nevet kapta, ám Erzsébet királynő új döntésével keresztülhúzta a hercegi pár számításait - számolt be a Femina.hu a Daily Mail híre nyomán.

Ráadásul szerettek volna számos terméket ezen név alatt forgalomba hozni, például ruhákat, könyveket és oktatási anyagokat. Azonban a királynő döntése miatt a rebrandingre, azaz a márkájuk átalakítására lesz szükség.

A brit lapnak egy bennfentes tegnap azt mondta: Ez sok szempontból elkerülhetetlen volt, de mindenképp nagy csapás ez a döntés a hercegi pár számára, akik nem kevés energiát öltek bele a Sussex Royal brand kialakításába. Mindennek ellenére a királynőnek nem volt sok választása.