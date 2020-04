Váratlan probléma elé állítja az autokratákat a járvány, mert az emberek egyszer csak másként tekintenek a politikára. A járvány leküzdéséhez alapvetően három dolog kell: hozzáértés, szolidaritás és bizalom, így a verseny ezekért zajlik, ami viszont szembemegy a diktatúra és a demokrácia közti konfrontáció sémájával - írja a Die Zeit.

A német lap szerint vannak autoriter vezetők, akik céltudatos gondoskodásuknak köszönhetően egyre népszerűbbek, míg akadnak demokratikus kormányok, amelyek kétbalkezességük folytán eljátsszák a tekintélyüket és vannak olyanok, akik még csak pályáznak az önkényuralom megszerzésére, így most kapva kapnak a járvány adta lehetőségen. A Die Zeit abban látja a veszélyt, hogy meggyengül a hatalmi ágak szétválasztása, hogy kikapcsolják az ellenzéket, hogy bűnbakként bélyegeznek meg kisebbségeket, hogy megrendszabályozzák a sajtót, és hogy a végrehajtó hatalom páratlan jogokat kaparint meg. Példakétn erre a német lap a Népszava szerint Európában Magyarországot és Lengyelországot említi.

A bajban első ránézésre előnyt élveznek azok a rendszerek, ahol nincsenek demokratikus intézmények. A vírus ráerősít az autoriter irányzatra, amely már korábban is jelen volt egynémely demokráciában is, ahol most az elnökök háborús retorikával támogatják meg pozícióikat. Ám az "erős emberek", mint például Donald Trump amerikai és Jair Bolsonaro brazil elnök bajban vannak, mert erősödik az ellenállás velük szemben. Vlagyimir Putyin orosz elnök jó időre be akarta cementezni a hatalmát, de kénytelen volt elhalasztani a szavazást.

A Die Zeit szerint ezek a döntéshozók ugyanakkor olyan ellenféllel csatáznak, amelyet nem lehet legyűrni sem dezinformációval, sem a legkorszerűbb fegyverekkel. A válság azonban belekavar a szabadság és a zsarnokság küzdelmébe. Új verseny indult olyasvalamiért, amiből csak nagyon kevés van: a bizalomért.