Vége a belváros uralmának - ez lesz Budapesten is?

Nem járnak be az emberek a városközpontokba, egyre több dolgot szereznek be a lakóhelyükön az Egyesült Királyságban. Június elején Londonban, Liverpoolban és Manchesterben az üzletek látogatottsága az egyötödére esett vissza.

A külső kerületek, a külvárosok profitálhatnak a koronavírus-járványból, a munkájukat otthonról végző britek ugyanis egyre inkább helyben intézik a dolgaikat - írja a brit Guardian. Az egyesült királyságbeli Bristol északi külkerületében élő Tom Adams, 30 éves könyvelő addig nem is menne vissza az irodába dolgozni, amíg nem muszáj.

A munkáltatója még nem mondott semmi konkrétat, de a jelek arra mutatnak, hogy rugalmasan kezelik majd a home office lehetőségét, és nem lesz pontos időpontja a régi munkába járáshoz való visszatérésnek. Adams nem is emlékszik pontosan, mikor járt utoljára a belvárosban, szerinte helyben is megtalál mindent.

Hasonló véleményen van a 45 éves Matthew Cockburn, ő a belvárost már szinte ismeretlennek érzi. Az elmúlt négy hónapban összesen egyszer-kétszer járt arra, míg a járvány előtt szinte minden nap bement. Manapság már már az ebédjét is a környékén szerzi be.

Ötödére esett vissza az üzletek látogatottsága

Az 58 éves Catherine Howells, egyszerűen nem érzi biztonságosnak az utazást egészségügyi szempontból, nem szívesen szállna tömegközlekedésre, ezért inkább helyben intézi az ügyeit. A Guardian cikke szerint több város külkerületében hasonló a helyzet.

A bevásárlóutcák aktivitását nézve például drámai változásra derült fény. A mobiltelefonos adatokat használó Centre for Cities kutatóintézet elemzése szerint június elején Londonban, Liverpoolban és Manchesterben az üzletek látogatottsága az egyötödére esett vissza a járvány miatt bevezetett korlátozások előtti időszakhoz képest. Cardiff városában a szokásos szint 12 százalékát, míg Edinburgh-ban 14 százalékát érte el a forgalom.

Az adatok szerint a legnagyobb csökkenés az olyan nagyobb városokban történt, ahol nagy számban dolgoztak egyébként a külvárosokban, külkerületekben élő, fehérgalléros, azaz irodai munkavállalók, akik a város főutcájában, bevásárlónegyedeiben szerezték be, amire szükségük volt. Azokban a kisebb városokban, ahol a többségnek a legszükségesebbekért is muszáj bemenni a város központjába, kisebb visszaesését tapasztaltak. Andrew Carter, a Centre for Cities ügyvezetője szerint ez teljesen átalakíthatja a városokat, hiszen az emberek egyre inkább rugalmasan dolgoznak majd.

Törékeny ökoszisztéma

A városközpontokban nem csupán az irodák ürültek ki: egy bristoli kávézó például a járvány előtt naponta átlagosan 100 vendéget szolgált ki, ami mostanra 20 főre esett vissza. Egy másik kávézónak, amely egy az eddig 900, most 30 főnek helyet adó irodaház mellett van, már a bérekre sem elég a bevétele. Ez persze nem azt jelenti, hogy a vásárlók és a vendégek örökre eltűnnének a városközpontokból

Keith Rundle, Bristol Business Improvement Distric kezdeményezésének vezetője szerint a városok törékeny ökoszisztémák. Ha az irodákban dolgozók nagy része csak szeptemberben tér vissza vagy a cégek az alkalmazottak egy részét home office-ban tartják, s ezért kevesebben ülnek be az éttermekbe, bárokba, kevesebben mennek vásárolni, akkor könnyen megremeghet a rendszer.