Véget vethet-e egy politikus karriejének a járvány? Talán választ kapunk

A szakértők nincsenek egy véleményen arról, hogy koronavírus-járvány veszélyességét tagadó Jair Bosonaro brazil államfő végképp aláásta-e hitelességét azzal, hogy ő maga is megfertőződött.

Jair Bolsonaro brazil államfőnek politikusi karrierjében a vég kezdetét jelentheti az, hogy miután következetesen tagadja a koronavírus-járvány súlyosságát, maga is megfertőződött és lebetegedett - véli a CNBC-nek nyilatkozó politikai elemzők egy része. Mások arra számítanak, hogy csak azért is rátesz még egy lapáttál járványszkeptikus politikájára. Ez utóbbit látszik alátámasztani, hogy a 65 éves, ezért a veszélyeztetett korosztályba tartozó Bolsonaro a hét elején azt mondta, jól érzi magát, az előző hét végén tapasztalt láza elmúlt.

Azt is elárulta, hogy többféle gyógyszer is szedett, köztük azt a maláriaellenes szert, amit elvbarátja, Donald Trump, az USA elnöke is kipróbált megelőzésképpen. Az egészségügyi szakértők megjegyzik, hogy az említett gyógyszerek egyikéről sem bizonyított, hogy hatásos lenne a koronavírus-betegséggel szemben.

Miután visszautasította az egyértelmű bizonyítékokat, hogy a koronavírus sokkal komolyabb veszély, mint egy influenza, aztán ő is megbetegedett, búcsút mondhat a kormányzásnak -véli Robert Muggah, a Rio de Janeiró-i Igarape Intézet igazgatója. Ez újabb jól látható bizonyítéka felelőtlenségének és hozzá nem értésének - véli a szakértő. Brazíliában továbbra sincs összehangolt országos szintű védekezés a járvánnyal szemben, mivel az elnök nyilvánosan vállalja, hogy előnyben részesíti a gazdaság működésben tartását az emberi életek megmentésével szemben.

Lehet gazdasági baj

Az államfő megbetegedése aligha vezet a kormány politikájának megváltozásához - mondja Thomaz Favaro, a Sao Pauló-i Control Risk tanácsadó cég szakértője. Ezt már azon a sajtótájékoztatón világossá tette, amelyen bejelentette betegségét. Szerinte nem jár komoly veszéllyel a fertőzés, nincs szükség a szociális távolságtartásra, amit sok helyi vezető bevezetett az országban, és továbbra is a maláriagyógyszer használatát ajánlja, ami vélhetően placebo. Ugyanakkor betegsége emberközelbe hozza Bolsonarót, elterelve a figyelmet a kormány katasztrofális válságkezeléséről.

Nem valószínű, hogy az államfő betegsége hatással lesz a brazil gazdaságra, mert a kormány politikája nem változik emiatt - véli Jimena Blanco, a Verisk Maplecroft tanácsadó cég Latin-Amerikáért felelős vezetője. Várakozások szerint az országos karanténintézkedések hiánya ellenére 4,7 százalékkal zuhan idén a GDP, ami 120 éve a legrosszabb eredmény lesz a brazil gazdaságtörténetben. Akkor változhat a helyzet, ha az elnök egészsége megromlana, és találgatások kezdődnének az utódlásáról. Az ezzel kapcsolatos politikai bizonytalanság a gazdaságra is átterjedhet, ami megmozgathatja a helyi tőzsdei és valutapiaci árfolyamokat.