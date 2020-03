Véget vetnének a "hörcsögvásárlásoknak" ...

A német minisztérium és az ottani hatóságok is türelmet kérnek a vásárlóktól, mondván lesz elég élelmiszer. A pánikvásárlás egy pszichológiai jelenség, de a mostani helyzetben indokolatlan a túlzott élelmiszer-felhalmozás.

Magyarországhoz hasonlóan Németországban is megugrott a boltok forgalma a koronavírus-járványtól való félelem miatt. A német szakminisztérium - a magyar kereskedők szövetségéhez és a Nemzeti Agrárkamarához hsonlóan - arra szólítja fel a vásárlókat, hogy csak mérsékelten és szükség szerint vásároljanak.

A magyar agrárkamara (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) a német piacról szóló összefoglalójában azt írja: Ha látszólag vannak is hiányosságok a németországi boltokban, az ottani kiskereskedők is arra törekednek, hogy növeljék az áruk szállításának gyakoriságát a növekvő kereslet kielégítése érdekében. Egyelőre a külföldi küldemények szállítása is folyamatos, az előírt korlátozások pedig nem vonatkoznak az áruk mozgására. Az Európai Bizottság ajánlása értelmében a határátkelőkön külön sávokat célszerű kialakítani a teherautók számára, hogy csökkentsék a napokban kialakult hosszú várakozási időt.

A német hatóságok és agrárkamara szerint most szolidaritásra van szükség. Fontos az óvintézkedések meghozatala és betartása. A minisztérium is arra kéri a vásárlókat, hogy csak mérsékelten és szükség szerint vásároljanak. Nem szükséges ételt felhalmozni. Ezt azért is fontos kiemelni, mert a meggondolatlan vásárlás és halmozás élelmiszer-pazarláshoz vezet.

A németek által csak "Hamsterkäufe"-nak ("hörcsög-vásárlás) nevezett élelmiszer-felhalmozás tulajdonképpen egy pszichológiai jelenség, amely az üres polcok képeinek hatására a hamis jelentéseket is megerősíti. Versenyt futva az idővel a kiskereskedők igyekeznek folyamatosan feltölteni a polcokat, de hangsúlyozni kell: az élelmiszer üzletek folyamatosan nyitva maradnak és mindenkinek lesz elég.