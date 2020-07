Végleg törölhetik az olimpiát, ha rosszabb lesz a helyzet

Elképzelhető, hogy a 2020-as tokiói olimpiát, amelyet a koronavírus-járvány miatt elhalasztottak, végül teljesen lemondják.

A tokiói nyári olimpiai játékok megnyitója 2020. július 24-én lett volna - emlékeztet a Magyar Nemzet. A játékokat 2021. július 23-augusztus 8-ra halasztották. A napilap szerint szervezőket óvatosságra inti, hogy a japán lakosság nem egységes az olimpia ügyében. Egy néhány napja nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás szerint a szigetország lakosságának háromnegyede egyenesen ellenzi a játékok megrendezését 2021-ben.

Bár ezt az adatot a napilapnak adott adott interjúban Palanovics Norbert, Magyarország tokiói nagykövete árnyalta, szerinte az olimpia igenis élvezi a lakosság támogatását.

A rendezvényen várhatóan korlátozni fogják a szurkolók számát - zárt kapus olimpiával is számolhatunk -, s valószínűleg a sportolókét is. Megválaszolhatatlan továbbá, hogy különösen a magasan fertőzött, jelenleg Japánban tiltólistán lévő országokból hogyan engedik be az országba a versenyzőket. Egyfajta zöldfolyosó kialakításáról hallani, hogy ez párosul-e kötelező karanténnal is, az még a jövő zenéje.

Még egyszer nem lehet elhalasztani a koronavírus-járvány miatt az eredetileg 2020-ra tervezett tokiói olimpiát. Ha a helyzet súlyosbodik, akkor törölni fogják a sportrendezvényt - jelentette ki Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke a napilapnak. A MOB úgy készül, hogy lesz olimpia.