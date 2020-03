Végre nemzetközi összefogás - támadásba lendült a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet a koronavírus-betegség gyógymódjának megtalálását célzó kísérletet indított, amelybe bármely ország bekapcsolódhat. Sokan jelentkeztek, ám fájóan hiányzik közülük Kína és Olaszország.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) saját kísérletsorozatot indít azzal a céllal, hogy megtalálják a koronavírus-betegség (Covid-19) gyógymódját - adta hírül a Financial Times. A kísérleti programot Szolidaritásnak keresztelték el, és úgy tervezik, hogy a kórházak könnyen be tudjanak kapcsolódni a közös munkába - derült ki Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója szavaiból. Eddig tíz ország jelezte, hogy részt kíván venni a programban, köztük Argentína, Franciaország, Irán és Kanada. Sajnálatos módon a két legnagyobb csapást elszenvedő ország, Kína és Olaszország egyelőre nem csatlakozott. A WHO vezetője minden államot arra biztat, hogy jelezze szolidaritását a világ többi országával azzal, hogy részt vesz a Szolidaritásban.

Sok kicsi nem megy sokra

Kormányok, gyógyszergyártók és egyetemek végeznek kísérleteket a Covid-19 kezelésével a világ minden táján, ezen belül elsősorban Kínában, ahonnan a koronavírus elindult világhódító útjára. A WHO első embere szerint mindez kevés lehet, mert a sok egymástól függetlenül zajló próbálkozás nem tud felmutatni annyi kezelt beteget, amennyi alapján megbizonyosodhatnánk róla, hogy megtaláltuk a megfelelő, bárhol máshol is alkalmazható gyógymódot. A kezelésekkel kapcsolatos kísérletekről korábban részletesen írtunk.

Az összefogás mellett szól, hogy több irányban kell próbálkozni, és vélhetően egy-egy nemzetnek nincsenek meg az erőforrásai ahhoz, hogy minden lehetőséget párhuzamosan vizsgáljon. A lehetséges megoldásoknak három fő iránya van. Az első az antivírusszerek alkalmazása, olyanoké például, amelyek beváltak a HIV vagy az Ebola ellen. Ezek úgy működnek, hogy megfékezik a vírus szaporodását. A második lehetőség a betegek immunrendszerének erősítése, a harmadik a gyulladáscsökkentők bevetése, olyanoké, amelyekkel például ízületi gyulladásokat kezelnek.

Négyfrontos támadás

A WHO négy különféle gyógyszert, illetve gyógyszer-kombinációt akar kipróbálni azokban az országokban, amelyek csatlakoznak a programjához. Az első hatóanyag, amellyel kísérletezni fognak a Gilead gyógyszercég remdesivirje, amely sok szakértő szerint a legígéretesebb a koronavírus-betegség kezelésére. A világszervezet második fegyvere az AbbVie vállalat HIV-gyógyszereinek (lopinavir és ritonavir) kombinációja. A harmadik két olyan gyulladáscsökkentő szer kombinációja, amelyeket eddig sclerosis multiplex ellen használtak, a negyedik pedig egy malária elleni generikus szer, a chloroquine, amelyet még nem szabadalmaztattak.

A kínai kísérletek első eredményei azt mutatták, hogy az Avigan influenza elleni szer ráront a koronavírusra, de számos olyan mellékhatása van, ami árt a terhes nőknek. A New England Medical Journalban megjelent cikk szerint az említett két HIV-gyógyszerek kombinációjával Vuhanban, a járvány epicentriumában. sikertelen kísérleteket folytattak. Eddig 57-féle gyógyszertári forgalomban lévő gyógyszert próbáltak ki a világon a koronavírus ellen, áttörésről nem érkezett hír.