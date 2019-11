Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Velencei rémálom: vasárnap újra emelkedik a vízszint

Továbbra is a legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben Velencében, ahol vasárnap ismét teljesen víz alá kerülhetnek a szigetek. A rendkívüli kormánybiztosnak kinevezett polgármester elindította a kárfelmérést.

Az utcákon pallókon vagy hosszú szárú gumicsizmában lehetett közlekedni. A pallók 120 centiméteres vízmagasságig nyújtanak segítséget, e fölött megemeli őket az ár.

A Szent Márk teret újra megnyitották, és újraindult a vízibuszforgalom is, de több megálló továbbra is zárva van. Az óvodák, iskolák, bankok, posták, más hivatalok szerdától zárva tartanak, az üzletek többsége szintén nem nyit ki, ezért akadozik az élelmiszer-ellátás. Továbbra sem látogatható a Szent Márk-bazilika, a dózse palota és a velencei múzeumok, paloták nagy része. A Biennálé területe nem szenvedett jelentős kárt az MTI beszámolója szerint.

A legmagasabb fokozatú, vörös színű időjárási riasztás egész Veneto tartományra érvényes a viharos esőzések miatt. A készültséget vasárnapra is meghosszabbították: hajnali három óra körül várják az első tetőzést, majd vasárnap dél körülre 160 centiméteres árvizet jeleznek Velencében, ami azt jelenti, hogy a Szent Márk téren - amely a lagúnák egyik legalacsonyabb pontja - ismét térd fölé fog érni a víz. Ilyen magas vízállásnál ismét lezárják a teret, és leállítják a hajóforgalmat, mivel a vaporettók nem férnek át a hidak alatt.

Egymilliárd euró az eddigi kár

Luigi Brugnaro velencei polgármester egymilliárd euróra becsülte az eddigi károkat. Nemzetközi pénzgyűjtés indult a város megsegítésére, a Chievo labdarúgócsapata felajánlotta hétvégi bevételét. Szolidaritási lánc működik a velenceiek között is, akik megosztják egymással élelmiszer-tartalékaikat, szivattyúikat, és segítenek a város tisztításában is.

Nicola Ligi, a velencei katasztrófavédelem koordinátora az MTI-nek elmondta: még a kora téli árvízhez hozzászokott Velencét is térdre kényszerítette, hogy a szerda éjjeli rendkívüli, 187 centiméteres ár óta folyamatos a tetőzés, és a város egyfolytában víz alatt áll.

Szétrobbannak a téglák

Pierpaolo Campostrini, a Szent Márk-bazilika művészeti felelőse az MTI-nek elmondta, hogy hiába tették vízhatlanná a kriptát még 1990-ben, a beáramló vizet a falak magukba szívták. A sókristályok átitatják a téglákat, a márványt, a mozaikpadlókat és idővel "szétrobbantják" őket: "az ár elvonul, de mély nyomot hagy maga után" - hangoztatta Campostrini.

A kulturális tárca 200 millió eurót ígért a következő két évre. Velence ezenkívül 20 millió euró gyorssegélyben is részesült, de a legkisebb presszó tulajdonosa is több ezer euróra becsülte a tengervíz alá került hűtőládákból kidobott áru értékét. Ehhez járul még hozzá a forgalomkiesés is.

Az olasz sajtónak nyilatkozó Sergio Costa környezetvédelmi miniszter azt mondta, hogy a talán 2021 tavaszára működőképessé váló Mose-mobil zsiliprendszer önmagában nem lesz elegendő a város megvédésére. A velenceik szerint az is problémát jelent, hogy a várost tartó cölöpök a hosszú nyári szárazságban megrepedeztek, most pedig a megemelkedett vízben szétmállnak.

A velenceieket szirénazúgás figyelmezteti az ár érkezésére, valamint a polgármesteri hivataltól és a katasztrófavédelemtől telefonos és internetes értesítéseket kapnak a mindenkori vízszintről és a legfontosabb teendőkről.

Katasztrófa sújtotta térségnek nyílvánították

Angelo Borrelli a katasztrófavédelem vezetője és Luigi Brugnaro közös sajtótájékoztatóján megerősítették, hogy a polgármestert nevezték ki a katasztrófa sújtotta térségnek nyilvánított város rendkívüli kormánybiztosának. Első intézkedésként egy évre felfüggesztették a velenceiek esetleges hitelfizetési kötelezettségét.

A vállalatok, az üzletek és a lakosok három hetet kaptak a károk első összegzésére: az intézmények egyenként 20 ezer, a magánszemélyek fejenként 5 ezer eurós gyorssegélyben részesülhetnek. Mintegy hatvan templom került víz alá, épületenként 60 ezer euró kártalanítást kaphatnak. Elhangzott, hogy a venetói katasztrófavédelem 16 ezer önkéntese is részt vesz majd a város tisztításában az ár elvonulása után.