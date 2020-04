Vészhelyzetbe kerülhet Lengyelország

Lengyelország történetének legnagyobb szárazságával kerülhet szembe, ha nem jön meg hamarosan az eső. Részben a klímaváltozás, részben a gyenge vízgazdálkodás okozza a gondot.

Ha nem jön meg hamarosan az eső, akkor a nyárra Lengyelországban a történelem legnagyobb szárazságával kell számolni - írta az onet.pl. A híres lengyel hidrológus professzor, a Lengyel Tudományos Akadémia elnökhelyettese, Pawel Rowinski szerint a klímaváltozással kapcsolatos kevés eső és a kevés tartalék vízzel való felelőtlen gazdálkodás az oka ennek.

A szakértő szerint a felszíni vizek nagyon alacsony szintre estek vissza, a mélyben lévő nedvesség pedig drámaian kevés. A szárazság hatását csak hosszú időre szóló programokkal lehetne enyhíteni, például a víz visszatartásával, ám jelenleg Lengyelországban alig 6,5 százaléknyi vizet tartanak vissza. Lengyelország nagyon szegény természetes felületi vízerőforrásokban, az unióban hátulról a harmadik helyen áll az egy lakosra eső vízmennyiség szempontjából.

Az idei március nagyon száraz volt, a csapadék messze elmaradt a sokéves átlagtól. Ugyanez folytatódott áprilisban is, így sokkal rosszabb helyzetbe került az ország, mint amilyenben tavaly ilyenkor volt., pedig akkor is volt aszály. Ráadásul az idei tél nagyon meleg volt és nagyon kevés hó esett, még a hegyekben is, a sík helyekről nem is beszélve.

A hidrológus a nagy számú, de kisebb víztárolók híve, szerinte ezekből kellene minél több. Egyelőre van még víz a meglévő tározókban, de a veszély egyre valóságosabb, hogy elfogy. Ezért szerinte korlátozni kellene az ezekhez való hozzáférést - erre tavaly már volt már példa.