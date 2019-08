Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vészjelzés érkezett Lengyelországból

Veszélyes baktériumok fertőzik a lengyel tengerpartot, számos strandot be kellett zárni. Amíg kitart a szokatlanul meleg idő, addig jól érzik magukat a kórokozók.

Lengyelországban a tengerparton jó ideje a cianobaktériumok akadályozzák az oda utazók pihenését - adta hírül a gazeta.pl. A tengermelléki tisztiorvosi szolgálat a Hármasvárosban csaknem minden strandot bezáratott már, az éppen nyitva, illetve zárva tartó pihenőhelyek listáját folyamatosan aktualizálják, mert a helyzet minden pillanatban változhat. Tájékozódni az interneten is lehet.

A tisztiorvosi szolgálat szerint a szokatlanul meleg időjárás kedvez ezeknek a baktériumoknak, mert a magas hőmérsékleten tudnak a legjobban fejlődni. Ugyanakkor a szél ellenük hat, így annak ereje és iránya befolyásolja a fertőzés helyét és idejét.

A korábban kék moszatoknak nevezett cianobaktériumok méregtermelésükkel többféleképpen lehetnek veszélyesek az emberre. Ha valaki az ilyen baktériumokkal fertőzött vízbe megy, az viszkető kiütéseket szedhet össze. Aki iszik is a vízből, az később gyomorproblémákra panaszkodhat, hasmenéssel, hányással. Ha nagy a toxikus szennyezés, az már az idegrendszerre is hat, és izomfájdalommal is járhat.