Világkatasztrófára figyelmeztet az ENSZ főtitkára

A klímaváltozás már nem hosszú távú probléma, hanem olyan globális válság, amely komolyan fenyegeti az emberiséget - mondta António Guterres ENSZ-főtitkár madridi sajtótájékoztatóján a nemzetközi szervezet Éghajlat-változási Keretegyezményének jövő héten kezdődő 25. ülése (COP25) alkalmából.

A nemzetközi szervezet vezetője hangsúlyozta: a klímaváltozás gyorsabb, mint amennyire az emberiség e változás megfékezése útján halad, és hamarosan elérünk ahhoz a ponthoz, "ahonnan már nincs visszaút".

A klímaválság hatásai nyilvánvalók: a mérések kezdete óta az elmúlt öt évben volt a legmelegebb, a tenger szintje a legmagasabb, a sarki jégtakarók példátlan sebességgel csökkennek, a szárazföldi és tengeri biodiverzitás veszélyben van. Emellett növekvő gyakorisággal fordulnak elő szélsőséges időjárási jelenségek. "Sok évtizeden át az emberi faj háborút viselt a bolygó ellen, és a bolygó most visszatámad" - idézi az MTI.

António Guterres hangsúlyozta: szavai mégsem a kétségbeesés, hanem a remény üzenetét hordozzák azért, hogy az emberiség nézzen szembe és hagyjon fel a természet pusztításával, ahogy azt a tudományos világ is sürgeti. A katasztrofális következmények elkerüléséhez szükséges, hogy a globális felmelegedés növekedése ne haladja meg az 1,5 Celsius-fokot ebben az évszázadban - tette hozzá.

Az ENSZ-főtitkár szorgalmazta a cselekvés új korszakának kezdetét, a klímaválsággal szembeni ambiciózusabb globális küzdelmet. A kormányoknak erős elkötelezettséget kell tanúsítaniuk a karbonsemlegesség 2050-es elérése, valamint a károsanyag-kibocsátás drámai csökkentése mellett 2030-ra.

Véleménye szerint a klímavédelemben Európának a globális tárgyalások alappillérét kell alkotnia, amelyhez "jelentős erkölcsi tekintélyt" fog adni, ha a kontinens minden tagállama eléri a karbonsemlegességet.

"Világosan látjuk, hogy a világ legnagyobb károsanyag-kibocsátói nem veszik ki részüket, pedig nélkülük célunk elérhetetlen" - mondta többek között az Egyesült Államokra utalva, amely a jövő évtől felmondta részvételét a párizsi klímaegyezményben.

A spanyol fővárosban hétfőn kezdődő kéthetes klímakonferencián a világ 196 országa képviselteti magát, 50 állam- és kormányfő lesz jelen, csakúgy mint az Európai Unió új vezetői. A szervezők összesen mintegy 25 ezer résztvevőre számítanak a COP25 eseményein. A konferencia elnöke Chile, eredetileg ugyanis a dél-amerikai ország adott volna otthont a rendezvénynek, ám egy hónappal ezelőtt a folyamatos utcai zavargások miatt visszalépett a házigazda szerepétől.

Spanyolországban a COP25 idejére rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be: december 14-ig ideiglenesen visszaállították a határellenőrzést, így a schengeni országok állampolgárainak is érvényes személyi igazolványt vagy útlevelet kell felmutatniuk a be- és kiutazáskor.

A spanyol belügyminisztérium az egész madridi tartományban megerősítette a rendőri jelenlétet, fokozottan a konferencia és az ahhoz kapcsolódó rendezvények helyszíneinek környékén.