Világszerte drágul az élelmiszer

Nagyot drágult a globális élelmiszerkosár: a húsfélék és tejtermékek árnövekedése miatt az elmúlt közel egy év csúcsértékét mérték áprilisban - adta hírül a FAO.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) élelmiszerár indexe, amely a legfontosabb mezőgazdasági termények nemzetközi árának változását követi hónapról hónapra, 1,5 százalékot emelkedett márciushoz képest.

A gabonaféléket kivéve az összes alapvető élelmiszer-alapanyag drágult, ahol a hatalmas kínálat már negyedik hónapja negatív irányba nyomja az árakat. Ezzel a FAO gabonaár-indexe 2,8 százalékot esett, ezen belül is kiemelten a búza és a kukorica, amelyekből jó termést várnak a szakértők.

Eközben a tejtermékek ára 5,2 százalékot erősödött - ahol szintén már a negyedik hónapja tart ez a trend, melynek hátterében a nem csillapodó importigények és a Csendes-óceán térségének ellátási gondjai állnak.

A hatalmas ázsiai kereslet miatt a sertéshús ára jelentősen megugrott, és általánosságban a húsfélék ára is nőtt 3 százalékot. Szerepet játszik ebben a Kínában tomboló afrikai sertéspestis is, de nem kizárólagosan, miután más állatok húsa is drágult.

A növényi olajok ára alig 1 százalékkal ment feljebb, miután a pálmaolaj iránti ismét felerősödött a nemzetközi kereslet (miközben a legnagyobb exportőr országok épp kevesebb tartalékkal rendelkeznek) és a szójaolaj ára is emelkedésnek indult az Egyesült Államok biodízel és élelmiszeripara miatt.

A cukorár mutatója 0,8 százalékot nőtt. Ezt a nyersolaj áremelkedésével magyarázzák a szakértők, mely automatikusan magával hozza az alternatív energiaforrások, mint a bioetanol, iránti kereslet megugrását.

A korai előrejelzések szerint rekordmennyiségben áll majd rendelkezésre gabona: a termelés 2,7 százalékkal meghaladva a tavalyit eléri a 2 722 millió tonnát - olvasható a FAO gyorsjelentésében. Eközben a gabonafelhasználás is új csúcsot dönthet, várhatóan 1,5 százalékot emelkedve tavalyhoz képest, a gabonakészletek azonban valamelyest csökkennek (847 millió tonnára).