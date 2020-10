Világvége hangulat Trumpéknál

A Trump-kampány csapata és a republikánus képviselők egyre nagyobb része véli úgy, hogy elbukják az elnökválasztást és a szenátus is demokrata többségű lesz. Már csak abban bíznak, hogy sok a rejtőzködő szavazó, aki nem árulja el, hogy az elnök újraválasztására fog voksolni.

Erősödik az aggodalom a Fehér Házban és a Republikánus Pártban, hogy Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje nyeri a november 3-ai elnökválasztást, akár óriási többséggel, és a szenátusban is a demokraták lesznek többségben a következő két évben - írja a Business Insider. Az elmúlt napokban egymás után jelentek meg azok a közvélemény-kutatási eredmények, amelyek szerint Biden magasan vezet a népszerűségi versenyben.

Az ABC News és a Washington Post október 11-én megjelentetett országos összesítése szerint Biden a szavazatok 53, Trump a 41 százalékára számíthat, és a többi felmérés is legalább 10 százalékpontos előnyt jelez a demokrata induló javára. Ettől persze a győztes mindent visz elvére alapuló szavazás még nem lefutott, ám az ingadozó államokban készült közvélemény-kutatások is Bidennek kedveznek, ha nem is akkora különbséggel, mint az országosak. Három olyan bizonytalan állam is van, ahol Trump 2016-ban nyert, ám most Biden áll az élen.

Siralmas helyzet

Az elnök környezetében részben azzal magyarázzák a siralmas helyzetet, hogy Trump agresszív fellépése a Bidennel folytatott szeptember 29-ei tévévitában visszájára sült el, majd október eleji megbetegedése koronavírus-fertőzés következében, illetve az azt követő nyilatkozatai rossz fényt vetnek rá. Már-már a vírustagadók álláspontját átvéve szólalt meg, amit az idősebb választók, akiknek a legnagyobb veszélyben van az élete a járvány miatt, rossz néven vehetnek.

Rossz jel az elnöknek az is, hogy a republikánusokat segítő pénzügyi támogatók egy része átszivárog az elnökválasztási kampány finanszírozásától a szenátusi helyekért versenyző jelöltek támogatásához, mert úgy vélik, hogy a szenátori pozíciók még talán menthetők, míg az elnökség megtartása reménytelennek látszik.

Reménytelenség és remény

Ted Cruz texasi republikánus szenátor - Trump egyik ellenfelei a 2016-os republikánus előválasztáson - azt mondta, hogy a pártnak akkora bukásra kell készülnie, amekkorát a Watergate-botrány okozott az 1970-es évek közepén. Egy másik republikánus szenátor úgy jellemezte az elnök koronavírus-betegségét, hogy az ütötte be az utolsó szöget abba a koporsóba, amibe a szenátusi többség megtartásának reményét eltemethették.

A kampányszakértők persze sosem adják fel: arról beszélnek, hogy október második hete jóra fordíthatja a dolgokat. Részben Amy Coney Barrett legfelsőbb bírósági jelölt kongresszusi meghallgatása elterelheti a figyelmet a járványról, amivel kapcsolatban minden rossz hír duplán rossz Trumpnak, továbbá korábbi hírek szerint sok olyan szavazó van, aki a közvélemény-kutatók előtt titkolja, hogy Trumpot támogatja. A szavazás napján talán győzelemhez segíthetik az elnököt, ami még nagyobb meglepetés lenne, mint 2016-os sikere volt.