Visszafordítható lenne a brexit? - így látja Tusk

Az Európai Unió kapui továbbra is nyitva állnak az Egyesült Királyság előtt, amennyiben a szigetország felülvizsgálná a kilépésről (brexit) szóló korábbi döntését - jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke kedden Strasbourgban arra utalva, hogy a brexit folyamata még visszafordítható.

Tusk felszólalt az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén, és David Davis brit brexit-ügyi miniszter szavait idézte, amelyek szerint "ha egy demokráciának nincs lehetősége arra, hogy meggondolja magát, akkor már nem demokrácia".

"Mi, itt a kontinensen nem gondoltuk meg magunkat, a szívünk továbbra is nyitva áll önök előtt" - üzent a briteknek az egykori lengyel kormányfő. Rámutatott: ha London ragaszkodik a kiváláshoz, akkor az "minden negatív következményével együtt" jövő év márciusában valósággá fog válni. A tanács elnöke beszélt a migráció ügyéről is, figyelmeztetett, hogy az illegális bevándorlás a következő évtizedekben is problémát fog jelenteni, ezért állandó finanszírozási mechanizmusra és strukturált eszközökre van szükség. Elmondta, a migráció belső dimenzióját illetően továbbra sincs konszenzus az uniós tagországok között, bár mindenki egyetért a szolidaritás fontosságában, arról nincs közös álláspont, hogy ez mit is jelentsen a gyakorlatban, de - mint kiemelte - júniusig megoldásra kell jutni.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, reméli, hogy Londonban is jól hallották Tusk kijelentését a távozási döntés felülvizsgálatáról. Juncker emellett a bevándorlási válság kérdését is érintette, leszögezve, hogy a közös kihívásokra csak az együttes, európai megközelítés jelenthet megoldást. Hozzátette, minden uniós tagállamnak szolidaritást kell mutatnia, és példaként említette, hogy a brüsszeli testület nagyra értékeli a líbiai határvédelem anyagi támogatását, amelyről a visegrádi országok vezetői decemberben megállapodtak.

A bizottság elnöke végezetül ismét azon véleményének adott hangot, hogy a bírálatok ellenére működik a menedékkérők EU-n belüli elosztását szolgáló mechanizmus, ugyanis a jogosultak több mint 95 százalékát már áthelyezték Olaszországból és Görögországból.

Manfred Weber, az EP néppárti frakcióvezetője kijelentette, hogy "komoly politikai károkat okoz, megkönnyíti a populisták dolgát", hogy a tagországok kormányait tömörítő tanácsban nincs egység a dublini menekültügyi rendszer reformjáról. Mint közölte, a tanács példát vehetne az uniós parlamentről, amely komoly előrelépést ért el a reformtervezet ügyében. Úgy vélekedett, az Európai Parlament több tagállam, köztük Magyarország által élesen bírált tárgyalási mandátuma "egyesíti a humanitárius és a szolidaritási szempontokat".

