Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Visszatér a februári fagyos időjárás - új veszély fenyeget

Az európai energiatőzsdéken megugrottak az árfolyamok arra a friss előrejelzésre reagálva, miszerint Európába visszatérnek a februári mínuszok. Az egymást követő rendkívüli hidegek miatt szakértők arra számítanak, hogy veszélyesen alacsony szintre csökkennek a kontinens energiahordozó-készletei.

A földgáz és az elektromos energia tőzsdei ára hétfőn megcélozta a csillagos eget, miután nyilvánosságra került, hogy a következő napokban Európába visszatér a tél - adta hírül a Bloomberg. Az előbbi energiahordó ára Nagy-Britanniában április szállításra még soha nem ugrott meg egy nap alatt annyival, mint a hét első napján. Ugyanez történt az áram tőzsdei árfolyamával Németországban.

A gond forrása az, hogy a "keleti bestiának" keresztelt februári hideghullám miatt, amely két hete csapott le Európára feltornászva a fűtési igényeket, a megszokottnál jóval alacsonyabbak az energiahordozó-tartalékok.

Veszélyes csökkenés

Úgy nézünk szembe a közelgő hideghullámmal, hogy a készletek a februári fagyos időjárás miatt igencsak halovány szinten állnak - fejtegette John Twomey, a Bloomberg New Energy Finance tanácsadó cég elemzője. Eddig is azt vártuk, hogy évek óta nem látott mélységben lesznek a tartalékok a tél végén, a tavasz elején, ám most már arra számítunk, hogy a márciusi hideg időszak után veszélyesen alacsony szintek alakulnak ki.

Északnyugat-Európába a következő vasárnapra visszatérhetnek a nulla Celsius-fok alatti fagyok, majd ezt követően a következő héten végre elkezdődhet a lassú melegedés. Eközben megnehezíti az áramellátást, hogy várakozások szerint a német szélfarmok az előző hideghullám idején produkált teljesítményüknél 70 százalékkal kevesebb áramot adhatnak. A francia atomerőművek teljesítményét kapacitáskiesések mérséklik.

A fotó forrása: Pixabay



HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK