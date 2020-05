Visszatérnek az ukrán vendégmunkások

Elindult az ukrán vendégmunkások visszatérése Lengyelországba, amit elsősorban a szezonális mezőgazdasági munkák gyarapodása indokol. A munkaadók százezer érkezőre számítanak.

Azok az ukrán vendégmunkások, akik elhagyták a járvány kitörésekor Lengyelországot, most megpróbálnak visszatérni, és a munkaadók várják is őket - írta a Business Insider Polska. A lengyel-ukrán határon négy átkelőhely már működik, az egyik csak gyalogosoknak. A koronavírus-járvány kezdete óta 235 ezer ukrán állampolgár utazott el a lengyelektől, miközben 86 ezer érkezett.

A munkaadók továbbra is keresnek külföldi vendégmunkásokat, de akik már egyszer elmentek, nehéz a dolguk a visszatéréssel. Az, hogy ismét szükség van a vendégmunkásokra, a szezonális mezőgazdasági munkáknak is köszönhető, de a szakemberek szerint ez már az első jele annak, hogy a lengyel gazdaság kezd magához térni. A kereslet a külföldi munkásokra egyre nagyobb, a Gremi Personal munkaerő-közvetítő ügynökség vizsgálata szerint az ukránok 67 százaléka akar visszatérni Lengyelországba. Ez azt jelenti, hogy a lengyel munkaadók mintegy 100 ezer keleti alkalmazottra számíthatnak.

Akik vissza akarnak jönni, nagyon kell igyekezniük, mert Ukrajnában továbbra is kötelezőek a szigorú szabályok a járvány miatt, például a területek közötti áruszállítás betiltása. Ehhez még jön a határátlépésének korlátozása, néhány héten át csak egy átkelőhelyet használhattak. Átjönni most is csak vagy autóval, vagy gyalog lehet. Más lehetőség a különleges charter repülőjáratok szervezése a munkaadók részéről. Eddig egy ilyen indult három héttel ezelőtt.