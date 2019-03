Visszatért a káosz, dühös a EU

Az Európai Unió úgy látja, csökkent az esélye brexitmegállapodás megváltoztatásának, mert a brit kormány olyan embert küldött Brüsszelbe erről tárgyalni, aki kiborította az uniós tisztviselőket. Eközben a brexiterek kitalálták, hogyan lehetne mégis nekik igazuk szemben a londoni parlament többségével.

Az európai tárgyalók pesszimisták azzal kapcsolatban, hogy van-e esélye valamilyen áttörést elérni a legújabb brexittárgyalásokon, úgy látják, bármilyen változtatást hajtanának is végre a londoni kormánnyal kötött válási megállapodáson, az nem lenne elég a brit parlamentnek ahhoz, hogy megszavazza az egyezséget - derül ki a Bloomberg helyzetjelentéséből. Az ügyhöz közel álló források szerint az EU oldalán úgy látják: nincs az az engedmény, ami elég lenne a londoni parlamenti képviselőknek. Az unió vonakodik az olyan módosításoktól, amelyek nem ígérik a megállapodáson elfogadását a törvényhozásban.

A brüsszeli tisztviselőkben az a benyomás alakult ki, hogy Londonban irreális várakozások vannak a fejekben. Geoffrey Cox igazságügy-miniszter, akit elküldtek tárgyalni, olyasmit akar, amit lehetetlen teljesíteni. Cox régi róka az ügyvédi szakmában és arról híres, hogy teátrális stílusban, nagy hangon fogalmazza meg álláspontját. Az EU-s tárgyalókat feldühítette, hogy új embert szalajtottak Londonból, ráadásul egy minden hájjal megkent ügyvédet, aki nem tudja, mi az, amit már százszor végigtárgyaltak. A Bloomberg informátorai azt mondták: az elmúlt két év legrosszabb hangulatú tárgyalásait folytatták le a napokban.

Mi a nagy ötlet?

Cox új ötlete a megállapodás úgynevezett biztonsági záradékát érinti, amelynek alapján az Egyesült Királyság meghatározatlan ideig ideiglenesen az EU-s vámunió, ezen belül Észak-Írország az egységes piac része maradhat. Szerinte független választott bíróságra kellene bízni annak eldöntését, hogy ez az időszak mikor érhet végett. Ez azt jelentené, hogy ha az éppen regnáló brit kormány egyoldalúan ezt akarná, akkor az EU nem az Európai Bíróságtól, hanem ettől a testülettől kérhetné, hogy utasítsa el a brit fél kezdeményezését. Az EU-nak az Európai Bíróság mellőzése elfogadhatatlan, mivel az gondoskodik az egységes piac jogi felügyeletéről.

Fordulat után fordulat

És nem csak az EU és a londoni kormány viszonyában keményedtek meg az álláspontok, hanem a brit belpolitikában is. A brexiterek az elmúlt hetekben olyan célzásokat tettek, amelyek arra utaltak, hogy készek lennének megszavazni a kormány brexitmegállapodását, ha azt az újabb tárgyalások eredményeként megváltoztatnák, ám a hét második felére többen közülük bekeményítettek.

Az mondják ha a parlament március 12-én leszavazza a kormány brexittervét, majd 13-án megszavazza azt az indítványt, amely felszólítja a kormányt, hogy vegye elejét az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kilépésének az EU-ból - ez utóbbi biztosra vehető, mert ez a fajta válás óriási gazdasági károkat okozna -, az nem döntő jelentőségű. Magyarán a parlament nem kötelezné ezzel a döntésével a kormányt ennek a forgatókönyvnek az elkerülésére, hanem csak vélemény nyilvánítana ebben az ügyben. Következésképpen Theresa May miniszterelnök egyoldalúan úgy dönthet, hogy március 29-én kilépteti az országot az unióból. És a legkeményebb brexiterek szerint éppen ezt kellene tennie.

Mozog az ellenzéki vezér

Jeremy Corbyn, az ellenzéki Munkáspárt elnöke is mozgásba lendült. Több mint egyórás megbeszélést folytatott olyan konzervatív volt miniszterekkel, akik támogatják az úgynevezett puha brexit tervét, amit Corbyn is képvisel. E szerint az Egyesült Királyság a kilépés után az EU-s vámunióban maradna és jelentős részben alkalmazná az európai egységes piac szabályait is. Úgy tűnik, az ellenzéki vezér új esélyt lát ennek a lehetőségnek az elfogadtatására annak ellenére, hogy a parlament kétszer szavazta le ezzel kapcsolatos javaslatát.

Az első hang

És a történetnek még ezzel sincs vége. A 2016. júniusi brexitreferendum előtti konzervatív kormány oktatási minisztere, Nicky Morgan - akit May nem vett át saját kabinetjébe, miután a népszavazás után hatalomra került - azt nyilatkozta a Business Insidernek, hogy szerinte a toryknak 2019 vége előtt új kormányfőt kellene választaniuk. Ő az első konzervatív politikus, aki ezzel az elképzeléssel a nyilvánosság elé lépett.

May decemberben, amikor a brexiterek párton belüli bizalmatlansági indítványt nyújtottak be vele szemben, azzal kerülte el leváltását, hogy megígérte: nem vele fog nekifutni a párt a 2022-ben esedékes következő parlamenti választásoknak. Arról azonban nem volt szó, hogy mikor lépne le, és brexit menedzselésén túl is vannak még kormányfői tervei a szociális egyenlőtlenségek csökkentése terén. Morgan azonban úgy véli, hogy nem szabad tovább halogatni a kormányfőváltást, mert akár előrehozott választások is jöhetnek, amire fel kell készülnie a pártnak.

Menetrend

Visszatérve a következő napok várható eseményeire: az EU-ban úgy vélik, hogy a március 12-ei újabb brexitszavazás előtt vasárnap estig vagy hétfő reggelig el kell dőlnie, változtatnak-e a kormány-EU megállapodáson vagy sem, és ha igen, akkor mit. Theresa May ezekben a napokban Brüsszelben fog tárgyalni ugyanerről.

Az MTI brit lapszemléje szerint a londoni kormány arra számít, hogy a parlament március 12-én újra elutasítja a brexitmegállapodást, így másnap jöhet a szavazás a rendezetlen kilépés elutasításáról, majd a brexit elhalasztásáról március 29-éről egy későbbi időpontba. Az utóbbihoz hozzá kell járulniuk az EU-tagállamoknak is.