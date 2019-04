Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Viszlát, 500 eurós!

A legértékesebb euróbankjegy befejezte a pályafutását, legalábbis többet nem dobnak piacra belőle.

A héten végleg elbúcsúzik az 500 eurós bankjegy. Idén január 17-én az eurózóna 19 jegybankjából már 17 felhagyott az 500 eurósok kibocsátásával, az osztrák és a német központi bank azonban haladékot kért április 26-ig - azaz most péntektől már egyik jegybank sem küld új 500 eurósokat a piacra.

A meglevő 500 eurósok továbbra is törvényes fizetőeszközök és értékőrzésre, azaz megtakarításra is alkalmasak. A többi euróbankjegyhez hasonlóan az 500 eurós is örökre megőrzi az értékét, és korlátlan ideig beváltható az eurózóna jegybankjainál. Ugyanakkor a bankok, pénzváltók és kereskedelmi szereplők folyamatosan visszabocsáthatják a meglevő 500 eurósokat a forgalomba. Pusztán arról van szó, hogy újak nem kerülnek a piacra.

Az Európai Központi Bank (ECB) még 2016 májusában döntött arról, hogy megszünteti az egyébként Bin Ladennek is becézett 500 eurós bankjegyek kibocsátását, az értéke miatt ugyanis fontos szerepet játszhat feketegazdaságban. Az ECB a lépéstől azt reméli, hogy ezzel támogatja majd a terrorizmus elleni küzdelemet és a munkaerőpiac kifehérítését.

Az Europol már 2015-ös jelentésében felhívta a figyelmet arra, hogy a készpénz továbbra is a terroristák egyik kedvelt eszköze, e bankjegy iránt pedig igen nagy a körükben a kereslet annak ellenére, hogy azok a hétköznapi tranzakciókban nem gyakoriak.

Az euró májusban újabb fontos állomáshoz érkezik: az új 100-as és 200-as bankjegyek megjelenésével zárul le az 2013-ban indult bankjegycsere. (Az új bankjegyekről és a bankjegycseréről ebben a cikkünkben olvashat részletesen.)