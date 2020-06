Vízválasztóhoz ért az internet - jobb hely lehet a világháló

Új lépéssel venné fel a Facebook a harcot a hamis hírekkel és dezinformációval: a 90 napnál régebbi tartalmakat megosztóknak figyelmeztetést küld az oldal, hogy a bejegyzésében szereplő információ felett eljárhatott az idő. A Facebook mellett a Twitter is azt szeretné elérni, hogy alaposabban gondolják át az emberek, mit osztanak meg.

Úgy tűnik, hogy az internetes mamutcégek, amelyek az információáramlásban főszerepet játszanak, ezen keresztül pedig az álhírek, dezinformációk terjesztésében akarva, akaratlanul is főszerepet játszanak, lépésekre kényszerülnek. Vagy maguktól vagy a hirdetők miatt.

Most a Facebook igyekszik lépéseket tenni: a cég ugyanis figyelmeztetni fogja a felhasználókat, ha 90 napnál régebbi információt akarnak megosztani, ezzel a lépéssel venné fel a közösségi oldal a harcot a dezinformációk ellen. A felugró ablakban a felhasználók eldönthetik majd, hogy elvetik a bejegyzést vagy még mindig relevánsnak ítélik meg azt, ezért tovább folytatják a bejegyzés írását - írja a Consumer Reports, az egyik mértékadó amerikai fogyasztóvédelmi magazin.

John Hegeman, a Facebook hírfolyamért és történetekért felelős alelnöke szerint a lépés segít abban, hogy az emberek megtalálják a releváns és aktuális információkat.

Veszélyesek a régebbi, járványról szóló hírek

Bár a különböző álhírek ás dezinformációk terjedésében lényeges szerep jut a hamis vagy szándékosan félrevezető híreknek, a régebbi információt tartalmazó cikkek, videók megosztása vagy kiragadása az eredeti kontextusból szintén része a problémának. A Facebook közleménye szerint a híroldalaknak szintén gondot jelentett, hogy régebbi cikkeiket osztottak meg újra és újra friss hírként.

Jó példa erre, hogy mind az amerikai járványügyi központ, a CDC, mind pedig az Egészségügyi Világszervezet, a WHO azt javasolta a járvány kezdetén, hogy nem szükséges maszkot hordani, mára azonban ez megváltozott és mindkét szervezet szerint a maszkviselésnek fontos szerepe van a járvány lassításában, a fertőzések elkerülésében. Tehát a régebbi hírek még a maszk nélküliséget javasolták, az újabbak pont az ellenkezőjét.

Ben Nimmo, a Graphika közösségimédia-figyeléssel foglalkozó cég szakembere szerint például választásoknál vagy tüntetéseknél okozhat gondot, ha a környezetéből kiemelt, régebbi, akár más kontinensen megtörtént hírek kerülnek aktuálisként megosztva. Így ugyanis saját tartalmakat sem kell készíteni az álhírgyártóknak.

Olvasásra buzdít megosztás előtt a Twitter

A Facebookhoz hasonló megoldást tesztel a Twitter is. Ahogy a Buksza - a Napi.hu szerkesztőségi blogja - is beszámolt róla, a cég arra szeretné ösztönözni a felhasználókat, hogy megosztás előtt olvassák el az adott tartalmat. Az új szolgáltatás rákérdezne, hogy a megosztani kívánt linket olvasta-e a felhasználó, amikor azt látja, az illető a linkre történő kattintás nélkül osztaná azt meg A Twitter még Donald Trump amerikai elnök üzeneteinél is felhívta a figyelmet, hogy azok pontosan hol és milyen valótlan információt állítanak.

A Consumer Reports szakértői szerint bár ez a lépés a jó irányba mutat, a Facebooknak többet kell tennie: ugyan vannak szabályok, amik tiltják a gyűlöletbeszédet vagy éppen a manipulált videókat, de a Facebook, a Twitter vagy a Google egyszerűen nem fordít elég erőforrást arra, hogy ezeket a szabályokat be is tartassa.

Bekeményítettek a hirdetők

A Facebook hírkezelési gyakorlatát többen kritizálták az elmúlt időszakban, de a napokban szintlépés történt. A hamis vagy megtévesztő hírek ellen egyre több vállalat is felveszi a harcot. Több hirdető - köztük olyan mamutcégek, mint a mindennapos terméket gyártó Unilever - is üzent a Facebooknak, hogy határozatlan időre leállítják a Facebookon és az Instagramon futó hirdetési kampányaikat, amíg Mark Zuckerberg vállalata kivételezik Donald Trumppal, és olyan bejegyzéseit hagyja az oldalon, amilyenekért mással már rég elbántak volna. A hirdetők lépése azért lényeges, mert a Facebook közvetve belőlük "él". Legalábbis nagyon fontos bevételi forrást jelentenek a Facebooknak a hasonló vállalatoktól érkező pénzek.

Az Egyesült Államok legismertebb, antiszemitizmus és rasszizmus ellen küzdő szervezete, az Anti-Defamation League (ADL) nemrég bojkottot hirdetett a Facebook ellen, mert szerintük a cég nem lép fel elég határozottan Donald Trump gyűlöletkeltő bejegyzései, valamint az álinformációk terjedése ellen. Az ADL arra buzdítja a cégeket, hogy ne hirdessenek se a közösségi oldalon, se pedig az Instagramon.

A Facebook a napokban azt is bejelentette, hogy internetes közösségi hálózatán a jövőben megjelöli a szabályzatát sértő hírértékű tartalmakat, továbbá szükség esetén az amerikai elnökválasztással kapcsolatos bejegyzéseket és politikai reklámokat is ellátja olyan linkekkel, amelyek hiteles információkat tartalmazó oldalakra mutatnak. Az új intézkedések értelmében többek között ilyen, hiteles szavazási információkra mutató linkkel látnák el Donald Trump levélszavazatokról szóló bejegyzését is.