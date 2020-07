Vlagyimir Putyin nagyon nehéz időszak elé néz

Sz. Bíró Zoltán Oroszország-szakértő szerint a koronavírus-járvány miatt Moszkvának komoly veszteségei lesznek legfőbb exportcikkei piacán. A történész az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta: ebben az évben akár két számjegyű is lehet a gazdaság visszaesése.

Az elsősorban az ásványkincsek kitermelésére és exportjára építő orosz gazdaság már a koronavírus-járvány országon belüli megjelenése előtt is bajban volt a nyersanyagok világpiaci árának csökkenése miatt. Ezen túlmenően a legfontosabb szénhidrogén-felvevői piacain a gazdaság leállása miatt eltűnő kereslet is komoly veszteségeket okozott és okoz jelenleg is az alacsony árak matt. Majd ezt tetézte egy teljesen végiggondolatlan kőolajár-háború Szaúd-Arábiával. Ráadásul az országon belül terjedő koronavírus-járvány is elég súlyos problémákat okozott - idézi az Infostart a szakértőt.

Biztosan zsugorodik az orosz gazdaság, de a várható visszaeséssel kapcsolatos prognózisok meglehetősen széles sávban szórnak: 5-10 százalék közötti csökkenést jósolnak.

"Millió egy probléma egyszerre sújtja Oroszországot, eközben van egy legitimációs válsága is a rezsimnek, hiába ez a 78 százalékos, alkotmánymódosítással kapcsolatos népszavazási eredmény, amit oly sokféle technika alkalmazásával sikerült előállítani" - összegezte a történész.

Szerinte félő, hogy a következő, 2023 őszén esedékes parlamenti választáson is valami hasonló szavazási technológiát fognak alkalmazni.

Sz. Bíró Zoltán szerint jelentős strukturális átrendeződés nem történt az orosz gazdaságban, például a fejlett technológiák globális piacából jóval egy százalék alatt részesedik. "Miután a putyini rendszer fél a városi középosztálytól, amely Oroszország számára éppen a modernizálódás lehetőségét adja, kevés esélyt látok arra, hogy amíg Putyin Oroszország elnöke, változás következne be, és a strukturális gondokat megoldanák a következő években" - tette hozzá a történész.