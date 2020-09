Von der Leyen: mindenkinek hozzá kell jutnia a minimálbérhez

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerdán tartotta első évértékelő beszédét az Európai Parlamentben. Ebben elsők között beszélt a koronavírus-járványról és az amiatt kialakult válságról. A bizottság elnöke szerint az elsődleges prioritás, hogy átsegítsük egymást a válságon. Von der Leyen bejelentette egyebek mellett, hogy az Európai Bizottság javaslatot fog tenni az európai minimálbérre, mert az "működik" a munkahelyek megvédésében. Ennek kidolgozására pedig felkéri a tagállamokat.

A német politikus beszéde elején elmondta: szándéknyilatkozatot küldött David Sassolinak, az Európai Parlament elnökének és Angela Merkel német kancellárnak, az EU soros elnökségének képviseletében, amelyben felvázolta az elkövetkezendő időszak lépéseit.

Egyebek mellett beszélt a Next Generation EU 750 milliárd eurós helyreállítási tervről, ismertette, hogy elképzelése szerint mely prioritások megvalósítása nélkülözhetetlen Európa jövőjének megalapozásához. Von der Leyen számos szakpolitikai területen jelentett be kezdeményezéseket, amelyek a következők:

erős egészségügyi unió kiépítése, többek között az EU4Health egészségügyi program, valamint az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ megerősítése révén;

tagállami szintű minimálbérek kialakítását támogató keretrendszer előterjesztése;

schengeni térség jövőjére vonatkozó új stratégia kidolgozása;

az éghajlatvédelem érdekében a 2030-as kibocsátáscsökkentési cél 40 százalékról legalább 55 százalékra való emelése, a Next Generation EU 750 milliárd eurós összköltségvetéséből a források 37 százalékának az európai zöld megállapodásra fordítása és 30 százalékának zöldkötvényekkel történő finanszírozása, valamint új mechanizmus kidolgozása az importáruk karbonintenzitásának ellensúlyozása céljából;

a digitális átállás elősegítésére 8 milliárd eurónyi beruházás szuperszámítógépekbe, továbbá egy európai számítási felhő és egy európai szintű, biztonságos elektronikus személyazonosítási rendszer létrehozása, valamint további beruházások hálózatok kiépítésébe;

emberségen, szolidaritáson és az Európában való tartózkodásra jogosultak, illetve nem jogosultak közötti világos megkülönböztetésen alapuló új migrációs paktum előterjesztése (ezt már a jövő hétre ígérte);

az első, minden tagállamra kiterjedő jogállamisági jelentés elfogadása még szeptember vége előtt;

cselekvési terv előterjesztése annak érdekében, hogy az Európai Unió ténylegesen rasszizmusmentes közösséggé váljon;

az LMBTI-személyek jogainak megerősítését szolgáló stratégia benyújtása.

Erősebb egészségügy

Von der Leyen beszédét a jelenlegi pandémiával kezdte és ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, a járványnak és a vele járó bizonytalanságnak még nincs vége, ezért az elsődleges prioritás az, hogy átsegítsük egymást a válságon, és támogatást nyújtsunk azoknak, akiknek szükségük van rá.

Európának továbbra is meg kell védeni az emberek életét és megélhetését, ami még fontosabb egy olyan világjárvány közepén, melynek a végét még nem látjuk.

Mindannyian tudjuk, hogy a számok bármelyik pillanatban robbanásszerű növekedésnek indulhatnak, ezért nagyon körültekintően kell alakítani a politikát - hangsúlyozta a német politikus, aki azt is hozzátette: erősebb egészségügyi uniót kell építenünk.

Az európai egészségügy törékenységének felszámolásához meg kell erősíteni az Európai Gyógyszerügynökséget (EMA) és az Európai Járványügyi Központot (ECDC). Ezek mellett egy olyan európai ügynökséget kell létrehozni, amely különböző egészségügyi kutatásokat képes támogatni, illetve a tagállamok számára könnyen hozzáférhető tartalékot kell képezni gyógyászati termékekből a határon átnyúló, akár természetes, akár szándékos eredetű fenyegetések sürgős kezelésére (BARDA - Fejlett Ovosbiológiai Kutatás-fejlesztési Ügynökség).

Európai minimálbér

Von der Leyen a válsággal szembeni fellépésekről beszélve kiemelte: Európának sikerült elkerülni a tömeges munkanélküliséget, ami nagyrészt annak volt köszönhető, hogy az EU-ban 40 millióan igényeltek bértámogatást (kurzarbeit). Von der Leyen megemlítette, hogy a munkavállalók és vállalatok támogatására létrehozott SURE programon keresztül hamarosan 16 ország kaphat közel 90 milliárd eurót.

A német politikus ennek kapcsán bejelentette, hogy a bizottság egy keretet fog kidolgozni az európai minimálbérre. Ehhez pedig fel fogja kérni a tagállamok kormányait, hogy dolgozzák ki a tisztességes minimálbér eszközét.

Mindenkinek hozzá kell jutnia minimálbérhez vagy közös megállapodások, vagy törvényben előírt köztelező minimálbér útján

- jelentette ki Von der Leyen az Európai Parlamentben. A bizottság elnöke megjegyezte, ő nagy híve a kollektív szerződéseknek, a javaslat pedig teljes mértékben tiszteletben fogja tartani a nemzeti kompetenciákat és a tradíciókat. Von der Leyen szerint több tagállamban látható, hogy a tárgyalások útján, jól kialakított minimálbérek hogyan biztosítják a munkahelyeket és hoznak létre fair környezetet mind a munkavállalók, mind az olyan vállalatok számára, amelyek valóban értékelik alkalmazottaikat.

A minimálbér működik és itt az ideje, hogy a munkát megfizessék

- jelentette ki von der Leyen, aki korábban Németország munkaügyi minisztere volt.

A jogállamiság nem egy absztrakt fogalom!

Von der Leyen beszédében kitért a jogállamiság kérdésére is. A bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a jogállamiság nem egy elvont fogalom, a jog uralma segít megvédeni az embereket a hatalom uralmától. Ez a garanciája a legalapabb mindennapi jogainknak és szabadságunknak. Lehetővé teszi, hogy kifejezzük véleményünket és a szabad sajtó által informáltak legyünk - mondta a bizottság elnöke, aki azt is bejelentette, hogy a hónap végére az Európai Bizottság el fogja fogadni az első, minden tagállamra kiterjedő, éves jogállamisági riportját. Ezt egy kiindulópontnak szeretné látni a bizottsági elnök az Európai Bizottság, a Parlament és a tagállamok számra, amely biztosítja, hogy ezekben az értékekben nincs visszacsúszás.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság számára a jogállamiság a legfontosabb, ezért szeretnék biztosítani, hogy az uniós költségvetésből és a következő generáció EU (NextGenerationEU) pénzeit megvédik bármiféle csalástól, korrupciótól és összeférhetetlenségtől. Ez nem tárgyalási alap - jelentette ki a bizottság elnöke évértékelőjében.

Von der Leyen emellett azt is leszögezte: a jogállamiság megsértése nem tolerálható. Továbbra is meg fogom védeni, úgy, ahogy az európai intézmények integritását is, legyen szó az európai jog elsőbbségéről, a sajtó szabadságáról, az igazságszolgáltatás függetlenségéről vagy a pénzen vett (befektetésekért cserébe adott) állampolgárságokról vagy letelepedésekről. Az európai értékek nem eladók - hangsúlyozta.

Cikkünk folyamatosan frissül...