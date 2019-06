Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vörösen villog a riadólámpa: beköszöntött a földi pokol

A pokol közeledik - jellemezte egy spanyol meteorológus a Nyugat-Európába érkező hőhullámot, a francia hatóságokat ugyanakkor azzal vádolják, hogy túlzásba viszik a lakosság riogatását az időjárási figyelmeztetésekkel. A női focivébé meccseit hűtési szünetekkel szakíthatják meg.

Franciaországban, Németországban és Spanyolországban a hatóságok figyelmeztető kampányokat folytatnak a térséget elérő veszélyesen forró időjárás miatt, emellett intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy elkerüljék a hasonló időszakok súlyos következményeit, amelyek az elmúlt években sújtották az embereket - írja a Financial Times körképében. Franciaországban például a szokatlanul korán érkező hőség miatt több százezer diák vizsgáját halasztották el, a közintézményekben pedig hideg szobákat alakítanak ki.

Németországban sebességkorlátozásokat vezettek be az autópályák egy részén, mert attól tartanak, hogy forró levegő és a napsütés kárt tesz az utak burkolatában. A pokol közeledik - fogalmazott Silvia Laplana spanyol meteorológus twitterüzentében mellékelve egy térképet, amely azt mutatta, hogyan borul vörösbe fél Nyugat-Európa a dél felől előretörő forróság miatt. Spanyolországban 42, Németországban 40 Celsius-fokos hőmérsékleteket várnak, Franciaország déli részén 45 fok is lehet egyes helyeken.

További bajok

A német hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a tavalyi nagy erdőtüzek után nagy a veszélye, hogy ezek megismétlődnek. Ugyanakkor egyelőre nincs jele annak, hogy az ország újra átéli a 2018-as szárazságot, ami azzal a következménnyel járt, hogy a Rajna egyes szakaszain a túlságosan alacsony vízállás miatt le kellett állítani a hajóközlekedést.

Az extrém hőhullámok a szakértők várakozása szerint egyre gyakoribbak lesznek a globális felmelegedés miatt, főként Európa déli részén. Az ilyen jelenségek tízszer valószínűbbek most, mint amilyen esélyük volt az ipari forradalmat megelőző korszakban - állítja Friederike Otto, az Oxfordi Egyetem Környezetváltozási Intézetének igazgatója. A szakértő szerint az európai hőhullámok az emberi tevékenység okozta klímaváltozás első extrém időjárási következményei közé tartoznak.

Franciaországban az idei forróság felidézi 2003 augusztusának borzalmas napjait, amikor a hőség 15 ezer ember halálát okozta. Részben ez az oka annak, hogy most az összes létező kommunikációs csatornán keresztül folyamatosan figyelmeztetik az embereket a veszélyekre - míg az ellenzék szerint a kormány túlzásba viszi az emberek sokkolását.

Maga az elnök

Még Emmanuel Macron államfő is megszólalt, elismételte, hogy az ilyen időszakokban a beteg és az idős embereket, a terhes nőket és kisgyermekeket fenyegeti a legnagyobb veszély. Ezért most a szokásosnál is jobban oda kell figyelni rájuk, megelőző intézkedéseket kell hozni, és ha baj van, a lehető leggyorsabban segítséget kell nyújtani nekik.

A vizsgák elhalasztása egyszerű intézkedés volt ahhoz képest, hogy mit kezdjenek a Franciaországban zajló női foci-világbajnokság meccseivel. A torna negyeddöntői csütörtökön lesznek. Ami a szurkolókat illeti, eltérve a szokásoktól megengedik nekik, hogy saját italt vigyenek be a nézőtérre felbontatlan palackokban. A meccseket megszakíthatják, hogy a játékosok lehűthessék magukat, amennyiben a pályán bizonyos szintet meghalad a hőmérséklet.