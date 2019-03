Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Washington szankcionálni fogja a Maduro-rezsimet segítő külföldi intézményeket

Washington szankcionálni fogja azokat a külföldi intézményeket, amelyek segítséget nyújtanak Nicolás Maduro rezsimjének - hangsúlyozta szerdán kiadott közleményében John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó az MTI szerint.

"Az Egyesült Államok figyelmezteti a külföldi pénzügyi intézményeket, hogy szankciókkal kell szembenézniük, amennyiben részesei olyan törvénytelen tranzakcióknak, amelyek segítik Nicolás Madurót és korrupt hálózatát" - fogalmazott közleményében a nemzetbiztonsági tanácsadó.

Bolton leszögezte azt is: az Egyesült Államok "nem hagyja, hogy Maduro ellopja a venezuelai nép vagyonát". Elliott Abrams, az amerikai külügyminisztérium venezuelai különmegbízottja kedden, külföldi újságíróknak tartott sajtótájékoztatóján azt közölte: Washington rövidesen új vízum-megszorításokat vezet be Nicolás Madurót támogató személyek ellen. Abrams utalt arra is, hogy az amerikai pénzügyminisztérium újabb szankciókat hozhat olyan külföldi cégek ellen, amelyek az amerikai kormány "feketelistáján" szerepelnek. A különmegbízott azonban konkrétumokat nem említett.

Mike Pence amerikai alelnök szerdán délután bejelentette: az amerikai külügyminisztérium megtagadja, vagy adott esetben visszavonja az amerikai beutazási vízumot 77 venezuelai állampolgártól. Valamennyiükről úgy tartják, hogy Nicolás Maduro környezetéhez tartoznak.