Weber: nem leszek EB-elnök, ha a Fidesz szavazatai kellenek hozzá

Manfred Webert, az Európai Néppárt EB-elnöki jelöltjét a német köztévén kérdezték arról, hogy mit tesz, ha a Fidesz szavazataival választhatnák csak meg a posztra. Ő pedig jelezte, nem kér belőle, mert a politikai közepet akarja képviselni.

Katarina Barley német igazságügyi miniszter, a német szociáldemokraták európai parlamenti listavezetője és Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje volt a vendég a közszolgálati ZDF-nél péntek este. A német csatorna riportere nem hagyta ki, hogy ne kérdezze az EPP-s vezetőt az elmúlt heteket meghatározó vitáról, amely végül a Fidesz tagságának felfüggesztésével végződött.

Az Európai Néppárt csúcsjelöltje most is megkapta az obligát kérdést Orbán Viktorról, de ezúttal a szokásosnál élesebben: Mit tenne, ha csak a populista Fidesz szavazataival szerezhetné meg az Európai Bizottság elnöki posztját? - idézi az interjú kérdését a 444.hu.

Weber maga is erősebb választ adott, mint az elmúlt hetekben tőle megszokhatták, eddig ugyanis rendre a konfliktus rendezéséről és a párbeszédről beszélt, most viszont azt válaszolta:

"Akkor nem fogadom el a hivatalt. Nem akarok a jobb oldal által megválasztva lenni, a közepet akarom képviselni" - mondta a néppárti politikus. "Ha Európa jövőjéről van szó, akkor világossá akarom tenni, hogy a közép a domináns. Nem a baloldali szélsőségek, a kommunisták, és nem a jobboldali szélsőségek, a nacionalisták" - összegzett Weber.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cpKpcbtN2Tw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

A vita alapja, hogy a magyar kormány az EP-választásokra fordulva egy plakátkampányba kezdett, melyben Jean-Claude Juncker EB-elnök is szerepelt Soros György társaságában. Juncker viszont az EPP tagja, így több szervezet felháborodott a szövetségben. Weber a konfliktus rendezése végett követelte, hogy a kormány fejezze be a kampányát, tüntesse el a plakátokat, valamint kérjen bocsánatot. Miután több tagpárt kezdeményezte a Fidesz kizárását a néppártból, Weber a két követelés mellé felvette azt is, hogy a CEU működése legyen biztosított Magyarországon, amelyről tárgyalt is, behozta, hogy a bajor kormány és egyetemek is finanszíroznák az egyetemet, de a helyzet menthetetlen lett. Múlt héten végül felfüggesztették a Fidesz tagságát az EPP-ben.