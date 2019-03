Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Weber tárgyalt Orbánnal - íme, az eredmény

Konstruktívnak minősítette a magyar miniszterelnökkel folytatott megbeszélését az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Manfred Weber ugyanakkor hozzátette: Orbán Viktorral sok mindenről beszéltek, de nem oldottak meg minden problémát.

Vannak alapvető értékek, amelyeket az EPP minden tagpártjának, így a Fidesznek is tiszteletben kell tartania - mondta a Dohány utcai zsinagógában tett látogatásakor Manfred Weber.

Kijelentette: a Fidesznek minden Brüsszel- és Európai Unió-ellenes kampányt be kell szüntetnie, el kell távolítani a Brüsszel-ellenes plakátokat és garantálnia kell, hogy a jövőben sem lesznek ilyen kampányok.

Manfred Weber kitért arra is, hogy jó megoldásnak tartaná, ha a magyar kormányfő bocsánatot kérne azokért a problémákért, amelyeket az EPP más pártjainak okozott. Alapvető érték a tudomány szabadsága, ezért Budapesten továbbra is biztosítani kell a Közép-európai Egyetem működését.

A politikus, miután a zsinagóga kertjében, az Emanuel-emlékfánál elhelyezte az emlékezés kövét, azt mondta, "azért vagyok itt, hogy világossá tegyük": amikor európai politikával foglalkozunk, figyelembe vesszük a kisebb közösségeket is.

Hozzátette: egész Európában növekszik az antiszemitizmus, és a politikusoknak egyértelműen ki kell állniuk amellett, hogy mindenki szabadon gyakorolhassa vallását. Manfred Weber örömét fejezte ki, hogy Magyarországon erős zsidó közösség van, amely fejlődik.

Ha valakit megsértett volna a hasznos idióták kifejezéssel. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter reagált Manfred Weber sajtótájékoztatójára, magyarázta az Orbán-Weber-találkozót.

Orbán egy dolog miatt bocsánatot kérne

Gulyás Gergely, a hvg.hu beszámolója a szerint egy sajtótájékoztatón elmondta, szerinte a Junckert és Sorost támadó plakátkampány már véget ért. "Ezzel ez az ügy lekerült a napirendről, ez a konfliktus véget ért." Bár, tesszük hozzá, vannak még kinn ilyen plakátok, csak azokat szedték le szélsebesen, amiket láthatott volna Weber a reptérről befelé jövet.

Orbán nem akart senkit sem megbántani a hasznos idióták kifejezéssel, ha valakit ez mégis bántott, akkor ennek a szónak a használatáért a kormányfő kész bocsánatot kérni - jelentette be Gulyás.

A CEU-ról azt mondta Gulyás, az intézmény jövője biztosítva van. A weberi javaslatokat - felvetődött: a müncheni egyetem és a BMW finanszírozási segítséget nyújtana a CEU-nak - megfontolják, de szerinte a magyar szabályozás megfelel az európai és a német gyakorlatoknak is.

Weber és Orbán Gulyás szerint nem csak a három feltételről (ultimátumról) beszéltek, hanem Európa jövőjéről, Macron elnökről, a CDU-ról, a migráció megállításáról. Olyan pártok kezdeményezték a Fidesz kizárását, akikkel eddig is sok vitánk volt - mondta Gulyás, rátérve az aktuális kérdésekre. A kizárásról vita szerintük a bevándorlásról szóló vita, de: Orbán is, Weber is azt szeretnék, ha a Fidesz az EPP tagja maradna.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html