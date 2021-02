A WHO még vizsgálja a vuhani labort, mint a járvány forrását

Bár a héten az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Vuhanban végzett vizsgálata után az állati eredetet nevezték a legvalószínűbb forgatókönyvnek a koronavírus elterjedésében, a testület egyelőre nem zárja ki és kutatja, hogy a város laborjából szökött volna meg a világjárványt okozó kórokozó.

A létező legvalószínűbb forgatókönyvnek nevezte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Vuhanban vizsgálódó kutatócsoportja, hogy a koronavírus állatról terjedt emberre és nem egy laborban fejlesztették ki. Azt is hangsúlyozták, hogy egy denevérekben meglévő koronavírus mutat olyan jelentős hasonlóságot az embereknél diagnosztizált SARS-CoV-2. vírussal, hogy életszerű, hogy a zoonózis során ez mutálódott. A WHO szakértői január 14-én érkeztek Vuhanba, azóta helyi orvosokkal, intézményvezetőkkel interjúztak, megvizsgálták azt a vadállatpiacot is, ahol először feltűnt a koronavírus.

Az Egészségügyi Világszervezet elnöke friss nyilatkozatot tett, melyben nem vetette el teljesen azt, hogy a vírus mesterséges környezetből szabadulhatott ki.

"Érkezett néhány kérdés azzal kapcsolatban, hogy kizártunk-e egyes hipotéziseket. Beszéltem a csapat néhány tagjával, és meg szeretném erősíteni, hogy egyelőre minden hipotézist fenntartunk, és ezek további vizsgálatára van szükség" - mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz az Euronews szerint.