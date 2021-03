Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

WHO bizonyítékot talált arra, hogy honnan terjedt el a koronavírus

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik Kínában vizsgálódó szakembere szerint a koronavírus olyan dél-kínai vadállatfarmokon jelent meg és terjedt el, ahol vadállatokat fogtak be és tenyésztettek azért, hogy élelemhez juttassák a szegényeket. A vírus a farmokon került denevérről egy másik vadállatra, majd az emberre. Ezekről a farmokról is szállítottak vadállatokat a vuhani halpiacra, ahol a Covid-betegség első eseteit regisztrálták.

Domokos Erika , 2021. március 19. péntek, 12:40 Fotó: AFP - Hoang Dinh Nam

Kína az év elején engedélyezte a koronavírus eredetét kutató nemzetközi szakértői csoport beutazását az országba. A WHO várhatóan a következő két hétben adja ki az ázsiai országban végzett vizsgálatok eredményeit összegző jelentését - írja az npr.org cikkére hivatkozva a 24.hu. Újabb országokból hozható koronavírus elleni vakcina Magyarországra A vizsgálat során új bizonyítékokat találtak arra, hogy dél-kínai farmokról vadállatokat szállítottak az egyik vuhani piacra - mondta el Peter Daszak betegségökológus, aki a Kínába utazó szakértőkből álló delegáció tagja volt. A vadgazdaságokat a kínai kormány 2020 februárjában lezárta, és ez Daszak szerint erős jelzés arra, hogy a kormány szerint is valószínűsíthetően ezekről a farmokról jutott el a dél-kínai denevérek koronavírusa a vuhani piacokra és érte el az embereket. A farmok egy olyan projekthez tartoztak, amelyet Kína közel 20 éven át népszerűsített azzal, hogy segíthet a vidéki szegénység felszámolásában. A programban különböző vadállatokat, köztük cibetmacskákat, sülöket, tobzoskákat, nyestkutyákat és bambuszpatkányokat fogtak be, majd azokat fogságban tenyésztették. Daszak szerint a projekt sikeresnek bizonyult, 2016-ban már 14 millió ember dolgozott ilyen telepeken. Ezért is meglepő, hogy 2020 februárjában, nem sokkal a járvány kirobbanása után a farmokat felszámolták, a kínai kormány pedig pontos utasításokat adott ki, hogy miként kell megsemmisíteni az állatokat - oly módon, hogy ne legyenek képesek kórokozókat átadni. Daszak arra gyanakszik, hogy a SARS-CoV-2 (koronavírus) először az egyik telepen terjedt át denevérről egy másik vadállatra, majd az emberre - írja a 24.hu. A vadgazdaságok egy jelentős része Jünnanban és annak környékén van, a tartományban korábban olyan, denevérekben előforduló kórokozót azonosítottak, amely genetikailag 96 százalékban megegyezik a SARS-CoV-2-vel. A farmokon olyan élőlényeket is tenyésztenek, amelyek koronavírusokat hordoznak, ilyen a cibetmacska és a tobzoska. A kutatók delegációja azt is kiderítette, hogy a telepek beszállítottak a vuhani Huanan Tengeri Nagykereskedelmi Piac eladóinak. Ez az a piac, ahová a koronavírus okozta Covid-19-betegség - akkor még nem ismert, tüdőgyulladáshoz hasonló betegség - első esetei köthetők; a piacot 2019. december 31-én zárták le.

