Végleg befellegezhet a vírus miatt a zeneiparnak

Világszerte bénítja a zeneipart, hogy a koronavírus miatt kiesik az egész szektor elsődleges jövedelemforrása, mivel nem lehet koncertezni. A karantén utáni időszakra is rosszak a kilátások, a világ legnagyobb szervezőcége alapvető változásokat akar a pénzek elosztásában, ami ha ragályos modellnek bizonyul, ellehetetlenítheti mindenhol az élő zenélést.

Teljes bizonytalanság várhat a zeneiparra azután is, hogy a covid-járvány miatti korlátozások -egyszer remélhetőleg - megszűnnek, és lehet ismét koncerteket tartani. A világ egyik legnagyobb koncertszervező cége, az itthon is ismert Live Nation nemrég egy olyan új feltételrendszert dolgozott ki a vele együttműködő produkcióknak, amelyek komolyan elgondolkodtathatnak minden zenészt, hogy érdemes-e egyáltalán a pályán maradni.

Először a Rolling Stone hozta nyilvánosságra, hogy a cég igen komor új világot vázolt fel az előadóknak arra az időre, amikor már ismét lehetnek tömegrendezvények, ami ráadásul egyre távolabbra kerül az egyre növekvő esetszámmal.

A szervező számos új feltételt szab minden előadó számára, akivel együtt dolgozik. Többek között:

Az idei szinthez képest 20 százalékkal kevesebb pénzt kap minden fellépő.

A zenész előleget kaphat a fellépés előtt, de csak akkor, ha a maga részéről teljesíti a promóciós kötelezettségeit. Ez az előadók közösségi médiajelenlétét fedi, azonban nem derül ki egyértelműen, hogy konkrétan hány megjelenést takar a követelmény.

Minden előadást jogosult a koncertszervező felvenni, és saját döntése nyomán élőben, vagy késleltetve közvetíteni.



Eddig talán még nem is olyan vészes a helyzet. A zeneipar is ugyanúgy megszenvedi a koronavírust mint a gazdaság minden része, így érthető, hogy ott is vissza kell vennie minden érintettnek, és elfogadni a szűkebb kereteket.

Ennyit a kockázatközösségről

A Live Nation új csomagjának azonban vannak ennél sokkal komolyabb, sokkal távolabbra mutató kitételei is.

A zenészeknek maguknak kell gondoskodniuk az utazásukról, és annak költségeiről.

Kisebb bevételük lesz a helyszínen eladott merchandiseból, vagyis a pólókból, hanghordozókból, egyéb emléktárgyakból.

Csak 25 százalékát kapja meg a zenész a kialkudott gázsinak, ha kevés az eladott jegy és elmarad a koncert.

A zenésznek magának kell biztosítást kötnie arra az esetre, ha vis maior okán elmarad egy esemény.

Ha saját hibájából nem tartja meg a koncertet, fizetési kötelezettsége van a szervező felé. Ilyen eshetőség, ha eltörik a gitáros keze vagy begyullad az énekes torka.



Itt már joggal felmerül több kritika. Egyrészt, hogy a Live Nation fukarkodik, miközben a cégnek a mostani körülmények között is több mint 1,3 milliárd dollár árbevétele volt az idei első negyedében, és arról biztosította részvényeseit, hogy az elmaradt, vagy elhalasztott koncertekre jegyet váltók 90 százaléka megtartotta amit már megvett, és nem kérte vissza a pénzét. Tavaly bruttó 11,5 milliárd dollárt kaszált a cég több mint 40 ezer esemény után.

Cudar új világ

Ennél is fontosabb, hogy ezekkel a feltételekkel felrúg egy korábbi általános szerződési gyakorlatot, ami lehetővé tette, hogy a kisebb és a nagyobb zenekarok is minél több helyen, országban élőben játsszanak, és ezzel pénzt is keressenek.

Egy turnénak, fesztiválnak megvan a költségkerete, amibe beletartozik az is, hogy egyik helyen telt ház van, máshol arányaiban kevesebb jegyet tudnak eladni.

Ebbe bele kell férjen a zenészek, a teljes stáb fizetése akik a rakodással, fény- és hangtechnikával foglalkoznak, csakúgy mint az utazás és a szállítás költségei. Mindezt a Live Nation elvárása szerint most nemes egyszerűséggel áttolják a zenészre, vagyis a szervező helyett minden kockázatot az előadó visel.

Le kell tenni a lantot

Ha ebbe az irányba indul el az iparág, akkor az eléggé szomorú képet vetít előre. A legnagyobb, arénákat megtöltő neveknek eddig sem volt gondjuk, a jövőben sem lesz, viszont van még több ezer előadó és produkció, amelyeket egy ilyen kockázati felállás ellehetetlenít.

A zenekaroknak érdemi bevételük egyedül az élő zenéből van. A letöltésekből és eladásokból értelmezhetetlenül csekély bevételek vannak, az aktuális hazai koncert vita kapcsán az Index szedte össze, hogy egy Spotify lejátszás filléresnek is alig mondható bevételt hoz, a fizikai lemezeladás mostanra ínyencek hobbijává minősült.

A turnék során az előadóknak nem kellett aggódniuk, hogy egy gyengébben sikerült koncert után ne legyen elég pénz eljutni a következő állomásra és kifizetni a hangtechnikust. Így, hogy a koncertszervező lényegében minden kockázatot letol magáról, ez lenne a helyzet, és erősen elgondolkodhat minden zenész, hogy egyáltalán érdemes-e belevágni. Ez különösen igaz most, hogy ha fel is oldják egyszer a korlátozásokat, a covid-19 nyomot hagy, és sokan fognak tartani a jövőben is a tömegrendezvényektől, vagyis kevesebb lesz az eladott jegy.

A Live Nation az iparág óriásaként már eleve meghatározza a piaci trendeket, nem zárható ki, hogy ragályos legyen a példa, ahogy a többi szerevező is minimalizálni igyekszik a kockázatait. Viszont ha minden rizikót az előadó visel, akkor beindul a negatív spirál: ha nem is megy csődbe, akkor sem tud kalkulálni, és eleve bele sem vág a a turnézásba, nem lesznek koncertek, és akkor a koncerthelyszínek is bezárhatnak. Ha teljesen elleheteltenül a megélhetés, akkor nem maradnak zenészek sem.