Zsiday Viktor szerint ezt nagyon túltoljuk

Úgy tűnik, hogy 2021-ben a világban igen komoly inflatorikus boom bontakozik ki - állapította meg Zsiday Viktor befektetési szakember.

Idén ugyanis a gazdaságokba tolt stimulus jelentős része állampolgároknak történő közvetlen kifizetés (munkanélküli segély, támogatás, Kurzarbeit) volt (Magyarország kivétel ez alól), amelyet nem tudtak és nem is mertek elkölteni a pénzt megkapók, ezért ez extra megtakarításként halmozódott fel.

Ugyanakkor a vírus terjedése miatt még idén is jelentős további stimulusokat indítanak a kormányzatok (EU: NextGen, US: Green New Deal, és e kettő hatása egyszerre zúdul 2021 tavaszának végétől a világra - fogalmazott blogján a közgazdász.

Egyszerre várható kormányzati beruházási program és jelentősen megugró lakossági fogyasztás is (azaz nagyon erős kereslet), miközben a vírusválság miatt bizonyos kínálati kapacitásokban fennakadások, beszűkülések alakultak ki. Az árupiacokon már most igen jelentős áremelkedés zajlik.

Ez mind ugyanabba az irányba mutat: már most komoly globális fellendülés zajlik a kormányzati stimulusok miatt, amely idén a második félévben turbófokozatba kapcsol. Hasonló jelenségre a világtörténelemben leginkább akkor volt példa ha egy ország gazdaságát "felrobbantotta" egy olyan háború, amelyben ő maga nem nagyon vett részt, csak beszállítóként volt kedvezményezettje - írta Zsiday Viktor.

Ráadásul most a jegybankok explicit megmondták, hogy nem érdekli őket az infláció, sőt örülnének ha végre felmenne, és erősen fogadkoznak, hogy évekig nulla/mínusz lesz a kamat.

A konklúzió egyértelmű: totálisan túlstimuláljuk a gazdaságokat 2021-ben - ennek pedig kiugró növekedés, de egyben meglepetésszerűen megugró infláció lehet az eredménye.

A gazdaságpolitikusok pedig abbéli félelmükben, hogy túl hamar szigorítanak, valószínűleg nagyon megengedőek lesznek, és hagyják elszabadulni a folyamatokat - szól a következtetés.