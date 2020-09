Zuhanórepülésben a magyar bér

A gazdasági bizonytalanság miatt sem a munkaadók szervezetei, sem a szakszervezetek nem tudják, mennyivel emelkedhetnek jövőre a bérek, de az biztos, hogy az ideinél kisebb lesz a növekedés.

Decemberben lejár a legkisebb kötelező fizetések összegét meghatározó kétéves bérmegállapodás, a jövő évi minimálbér összegéről, egy esetleges emelésről azonban még nem kezdődtek meg az egyeztetések - írja a Népszava. A kiszámíthatatlan gazdasági környezetben egyelőre sem a szakszervezeteknek, sem a munkaadóknak nincs konkrét álláspontjuk arról, mekkora legyen a minimálbér.

Bár már az MNB is 3,5-3,6 százalékos éves inflációra számít, a munkavállalók tárgyalási pozícióját a járvány miatt munka nélkül maradt több száz ezer álláskereső is rontja. A Pénzügykutató Zrt. elemzői részben emiatt is keményebb munkáltatói hozzáállásra számítanak, és úgy vélik: az idei 9-10 százalék után jövőre csak 3,5-5,5 százalékos keresetnövekedés jön. Az MNB legfrissebb Inflációs jelentésében ennél optimistább számokat közölt: 6,6-7,1 százalékos bruttó átlagbér-növekedéssel számol.

Az Eurostat legutóbbi adatai szerint a román minimálbér euróban számolva az idei második félévben leelőzte a magyar legkisebb bért. Az mfor.hu által idézett, nyár végén frissített adatbázis szerint ugyanis a hazai minimálbér 451,51 a román viszont 460,77 eurónak felel meg, miközben év elején még a magyar legkisebb fizetés volt 21 euróval magasabb. Miután év közben egyik országban sem változtattak a minimálbér - hazai fizetőeszközben kifejezett - összegén, a magyarázat egyértelműen a forint mélyrepülésében keresendő.