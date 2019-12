Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

2009 óta nem történt ilyen Németországban

Az export és az ipari termelés csökkenésére, a foglalkoztatás növekedésének megtorpanására számít a német vállalatok többsége 2020-ban az Institut der deutschen Wirtschaft (IW) gazdaságkutató intézet hétfőn publikált prognózisa alapján - adta hírül az MTI.

A 2300 gazdasági szereplő megkérdezésével készült prognózisában az IW kimutatta, hogy a megkérdezettek körében a pozitív és negatív exportvárakozások egyenlege a 2009-es gazdasági válság óta első alkalommal fordult negatívba 13 százalékponttal. A nyugati tartományokban a vállalkozásoknak mindössze 16 százaléka számít az export növekedésére, a keleti tartományokban pedig még ennél is kevesebb, tíz százaléka.

A külkereskedelmi kilátásokkal szemben erősödő pesszimizmus az ipari termelés alakulásával szembeni várakozásokon is érezteti a hatását: míg a 2018 tavaszán a pozitív és negatív várakozások egyenlege még 40 százalékponttal állt a pozitív oldalon, addig 2019 őszére már hét százalékponttal a negatív oldalra billent. Hasonló mértékűen pesszimista kilátásokra legutóbb hét évvel ezelőtt volt példa.

A megkérdezetteknek közel egyharmada számít a termelés csökkenésére 2020-ban, a legnagyobb arányban az alapanyagokat termelő, például a vegyipari vállalatok, illetve az exportkeresletnek erősen kitett, a beruházási javakat gyártó gépipari vállalatok körében.

A megkérdezett vállalatok válaszai alapján a foglalkoztatás sem nő tovább.

A munkahelyteremtő beruházási szándék szaldója mínusz négy százalékpontra billent, holott 2018 tavaszán még plusz 35 százalékponton állt. A foglalkoztatás növekedésével szembeni borús várakozásaikat viszont nem kizárólag a világgazdaság és az exportkereslet csökkenésével magyarázták a megkérdezett német gazdasági szereplők. A foglalkoztatási szándék gyengüléséhez nagyban hozzájárult a munkabér- és energiaköltségek növekedése, valamint a szabályozási és igazgatási környezet szigorodása, amelyek együttesen jelentősen lerontották nemzetközi összehasonlításban Németország vállalkozási telephelyként játszott szerepét.

Összességében azzal együtt is, hogy Németországban 2005 óta a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság dacára is 5,5 millió munkahely létesült, 2020-ban a felmérésbe bevont vállalatok 29 százaléka már leépítéseket tervez és az egyenleg is mínuszba fordult - ismertette a felmérés adatait az MTI.