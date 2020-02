Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

900 millió dolláros üzletet bíztak a magyar menedzserre

Szakonyi Andrást nevezték ki az információ- és dokumentumkezelésben világelső Iron Mountain európai, közel-keleti és afrikai (EMEA) üzletágának a vezetőjévé - adta hírül a cég.

A 46 éves magyar menedzser az idei évtől 35 országban felel a globális márka 7000 munkatársáért. Az Iron Mountain rangidős alelnökeként Szakonyi feladata az lesz, hogy minél hatékonyabban használja ki a digitális átalakulásban rejlő lehetőségeket a három régióban, ahol összesen 900 millió dolláros bevétellel számol a cég.

Amellett, hogy ezeken a piacokon mostantól ő dönt a gazdasági kérdésekben, neki kell összehangolnia a pénzügyi, a HR és az informatikai vezetők munkáját is az adott országokban.

A három régió központi irodája Budapesten, a Budapesti Corvinus Egyetem mellett található egy A-kategóriás irodaházban. És itt működik a cég shared service centere (ssc) is, ahonnan az amerikai és a nyugat-európai ügyfeleket szolgálják ki. A Veszprémben született menedzser, amikor éppen nem üzleti úton van, innen irányítja a munkát.

Magyarországon az Iron Mountain 2006 óta van jelen, és jelenleg több mint 300 embert foglalkoztat. Az elmúlt öt évben folyamatosan bővült a vállalkozás, tavaly már 5,4 milliárd forintos árbevételt ért el a cég. Az Iron Mountain központi raktára a gyáli Prologis ipari parkban van, ezen kívül Győrben és az M5 Business Parkban is jelentős érdekeltségeik vannak.

A közgazdász végzettségű szakember pénzügyi elemzőként kezdte pályafutását az amerikai General Electric Lightingnál Clevelandben, majd 1999-től két éven át a Budapest Bank Rt. GE Capital leányvállalatánál pénzügyi vezetőként dolgozott. Az Iron Mountainhoz még 2007-ben, a GE Financial Advisors biztosítótársaságtól került, amelynek pénzügyi szervezetét vezette San Franciscóban. A szakember a heidelbergi egyetemen is képezte magát, pénzügyi vezetői képességeit pedig a GE Financial Management Program keretében bővítette.