A Burger King fizet azután, ha valaki megette a szendvicsét

A Burger King a fenntarthatóság jegyében újrahasznosítható termékcsomagolásokat használ majd. Viszont a megoldás cseles: a fogyasztóknak először ki kell fizetniük a poharak, dobozok árát, majd ha befejezték a fogyasztást, visszaviszik azokat, megkapják azok árát. A Whopper is megváltozik egy picit, de ezt a vásárlók már nem biztos, hogy észreveszik.

Környezetvédelmi okokból újrafelhasználható csomagolások használatát kezdi meg a Burger King, amelyben partnere a TerraCycle nevű gyártócég. A jövőben a gyorsétterem vendégei kérhetik, hogy többszörhasználatos poharakat, ételtartó-dobozokat kapjanak a rendelésükkor. Viszont van egy trükk a szolgáltatásban: ezek többe kerülnek, mint a hagyományos, egyszerhasználatos eszközök, viszont ha azokat a fogyasztás után visszaviszik, akkor visszakapják a többletköltséget - írja a CNN a változásról.

A módszer nem ismeretlen: Magyarországon például számos rendezvényen találkozhattak már a vásárlók az Újrapohár nevű megoldással. Ez lényegében azt jelenti, hogy betétdíjas lesz a csomagolás, amit vissza lehet kapni, ha az ember végzett. Előnye, hogy tényleg kevesebb szemeteléssel jár, a fogyasztó érdekeltté válik abban, hogy ne dobja ki ezeket, valamint könnyebb az újrahasznosítás, mert nem kell szétválogatni a szemetet.

Első körben az újfajta csomagolási megoldást New York, Portland és Tokió néhány éttermében vezeti be a Burger King. Ha működik a megoldás, akkor kiterjesztik a többi országra és boltjukra is. Első körben azt ígérik, hogy 2025-re minden észak-amerikai helyükön bevezetik az újrahasznosítási módszert.

A gyorsétterem-lánc más módon is próbálja környezetbaráttá tenni működését: július óta a Whopper szendvicsekhez olyan szarvasmarhahúst használnak, amelynél az állatot életében még citromfűvel táplálták, ez ugyanis jelentősen csökkenti a marhák metánkibocsátását.