A Covid után jön a "sütiapokalipszis" - mit lehet tenni?

Miközben a koronavírus-járvány az egész üzleti világot felkavarta, komoly változások is zajlanak a hirdetési iparban. A közelmúltban még az olyan jogszabályváltozások okoztak fejfájást a cégvezetőknek, mint a GDPR vagy az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (ePrivacy), most egy újabb jelentős változás lóg a levegőben: a "sütiapokalipszis". Két éven belül ugyanis a harmadik féltől származó sütik (cookie-k) el fognak tűnni, ami óriási fenyegetést jelent a reklámcégekre nézve. Mit kezd ezzel a helyzettel a piac egyik meghatározó szereplője, az internetes közönségméréssel foglalkozó lengyel kutatócég, a Gemius? Többek között erről mesélt a Napi.hu-nak adott interjújában Lukas Vinkler üzletfejlesztési menedzser, aki a magyarországi terveikről is beszélt.

- A Gemius sokak számára megfoghatatlan, hogy mit is csinál. Mondana néhány szót a cégről?

- A Gemius egy több mint 20 éve működő technológiai és kutató vállalat. A céget Lengyelországban alapították, a központja pedig Varsóban van. A vállalat Európa több országában is jelen van, Németországtól kezdve Franciaországon át, Belgiumon keresztül Törökországig. Olyan eszközöket és adatokat adunk az ügyfeleink kezébe, melyek segítségével megérthetik a különböző médiumokat használó közönségüket, segítünk nekik elérni a kampánycéljaikat és alapvető információkat szolgáltatunk a versenytársaik lépéseiről és viselkedéséről. E területen a Gemius a kezdetektől vezető szerepet tölt be, a folyamatos innovációinkkal, a kreatív ötleteinkkel és termékeinkkel már nemcsak az ügyfeleink elismerését vívtuk ki, hanem az iparágét is, számos rangos díjjal együtt.

- Milyen szegmens szereplői közül kerülnek ki az ügyfeleik elsősorban? Egyáltalán jellemző az, hogy milyen ágazat szereplői érdeklődnek az Önök által nyújtott szolgáltatások, termékek iránt?

- A legtöbb piacon, ahol jelen vagyunk, közönségméréseket végzünk, ami azt jelenti, hogy a legtöbb meghatározó helyi kiadóval és ügynökséggel együttműködünk. Ez jelentős részét adja az ügyfeleinknek, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a portfóliónknak része a kiadók által használt AdOcean hirdetéskiszolgáló szerver, és az ügynökségek által használt gemiusDirectEffect kampányauditáló/-kiszolgáló eszköz.

Emellett közvetlenül a hirdetőknek is nyújtunk szolgáltatásokat. Ilyen például az AdReal és a PostBuy, ami hasznos adatokat és információt szolgáltat az ügyfeleinknek a kampányeredményeikről és azok hatásáról, valamint a versenytársaik stratégiáiról, viselkedéséről, továbbá online - és mostanában már multimédiás - hirdetéseik eredményeiről. Ezek az ügyfelek különféle iparágak, például FMCG, élelmiszer- és italgyártói, autóipari, pénzügyi ágazatok szereplői, de ez a kör egyre szélesedik és a struktúrája is változik.



Lukas Vinkler, a Gemius üzletfejlesztési managere, Forrás:Gemius

- Mit gondol, miért pont ezek a szektorok érdeklődnek leginkább a Gemius által nyújtott szolgáltatások iránt? Azért, mert ezek az ágazatok egyébként is előrébb járnak a technológiai fejlettségben, vagy ez nem is ágazatspecifikus és inkább az egyes ügyfelek technológiai fejlettségétől függ?

- Én inkább az utóbbira gondolnék. Ez egyértelműen azzal a technológiai fejlettséggel van összefüggésben, amelyet a vállalatok a digitális, új technológiai és hirdetési téren elértek. A különféle forrásokból származó adatok értékelését használják fel a saját hirdetési viselkedésük eredményeinek értékeléséhez.

- Az e-marketing területén rengeteg változás zajlik, ez a folyamat az utóbbi időben meglehetősen fel is gyorsult. Melyek Ön szerint az elmúlt pár év legszembetűnőbb változásai?

- Ebben az iparágban mindenkinek szó szerint naponta kell szembenéznie a változásokkal. Kutatócégként folyamatosan kihívásokkal szembesülünk. Egyrészt a felhasználói (fogyasztói) magatartás változik, amihez az ügyfeleinknek alkalmazkodniuk kell, ennek pedig a mi termékeinkben és méréseinkben is tükröződnie kell. Másrészt vannak technológiai változások: különböző platformok megjelenése, tartalomterjesztési csatornák, platformtulajdonosok által bevezetett új korlátozások. Az utóbbi jelentős változás, ami lényegében mindenkit érint: a harmadik féltől származó sütik korszakának ugyanis vége.

Arra a pillanatra, amikor a harmadik féltől származó azonosítók már nem lesznek elérhetőek, már rég megkezdtük a felkészülést. Kifejlesztettük a saját azonosítónkat, ami segíteni fog bennünket abban, hogy a termékeinket a következő években is szállíthassuk. Emellett persze nem szabad megfeledkezni a jogszabályi keretek megváltozásáról sem a GDPR-ral, az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvvel (ePrivacy) és más szigorításokkal az élen, valamint a szabályozások, amelyekhez az iparágnak alkalmazkodnia kell.

- A harmadik féltől származó sütik eltűnése jelentős változásokat hozhat a piacon. Miért tűnnek el ezek a cookie-k? És mit jelenthet ez a felhasználóknak?

- Az elmúlt években felerősödtek a viták az internethasználók magánéletének védelméről, amelyek különféle szigorításokat eredményeztek és az iparág felelőssége lett a felhasználók tájékoztatása az oldalakon használt a különféle eszközökről és sütikről, valamint a felhasználók hozzájárulásának beszerzése.

Mindenki hallott már az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvről, a GDPR-ról, az erről szóló vitákról és azok értelmezéséről, amelyek valamilyen módon mindannyiunkat érintettek is. A harmadik féltől származó sütik megszüntetése egy újabb kezdeményezés, bár ez ezúttal az internetböngészők szolgáltatóitól jön, a felhasználók adatvédelmi és nagyobb átláthatósági aggodalmainak sorába illeszkedve.

Ez az iparágban komoly zavart okoz, mert a harmadik féltől származó sütik már hosszú ideje a célzott hirdetések kulcsfontosságú részét jelentik. A közönségszegmentálásoknál olyan pontosságot és hatékonyságot segített elérni, amelyről más média esetében soha nem is álmodhattak.

- Számít emiatt jelentős átrendeződésre a hirdetési piacon?

- Bár a Google még nem tiltotta le a harmadik féltől származó sütiket a Chrome-ban, mások már megtették ezt a lépést - tehát az alkalmazkodás már elkezdődött, vagy már be is fejeződött más hirdetési technológiák és megoldások szolgáltatóinál. Emellett vannak más kezdeményezések is új formájú azonosítókkal kapcsolatban, szóval nem gondolnám, hogy olyan nagy átrendeződés lenne pusztán emiatt a változás miatt, annak ellenére, hogy minden ilyen jelegű változás okoz némi kavarodást.

- A koronavírus milyen változásokat hozott és hogy változtatja meg ezt a piacot?

- A járvány komoly nyomás alá helyezte a hirdetési pénzeket és azokat is, akik ebből élnek, illetve versenyeznek azokért, és nagy változásokat eredményezett a struktúrában is. Bár minden országban más a helyzet, általánosságban elmondható, hogy a digitális költések nem estek drámaian. Főleg az e-kereskedelmi szektorban emelkedtek, és az olyan vállalatoknál, amelyek a tevékenységüket teljesen vagy részlegesen az online térbe vitték át. Ez segített a kiadásokat észszerű szinteken tartani.

A koronavírus-járvány és a vele járó gazdasági válság az online költéseknél a hatékonyságot még jobban felértékelte. Ez pedig újabb kihívás a helyi média számára, amelynek már hosszú ideje kell szembenéznie a Facebook vagy a Google folyamatosan növekvő erejével. A legnagyobb hatás, ami biztosan megmarad a koronavírus utáni korszakban az az, hogy nagyon felgyorsult számos vállalkozás digitalizációja és az áttérésük az online világba.

- Mit vár rövid és középtávon azokon a piacokon, ahol a Gemius aktív? Mik a vállalat jövőbeli tervei általában és Magyarországon?

- Látjuk a változó helyzetet, de a terveink egyelőre változatlanok. Elkezdtük az egyik legújabb és legfejlettebb módszertanunk (Constant panel) bevezetését a termékeinknél a működési területünkön. Magyarország ebből a szempontból az első hullámban volt, így az ügyfeleink már élvezhetik e fejlesztés előnyeit és az adatainkkal való újszerű munkát, ami vitathatatlanul a legfejlettebb elérhető közönségmérő termék és eszköz.

A legnagyobb dobás most és a jövőre vonatkozóan is a saját fejlesztésű multimédiás mérésünk és technológiánk, amelyet már számos piacunkon bevezettünk. Németországban multimédia-kampányadatokat szolgáltatunk az ügyfeleinknek, Törökországban pedig fejlesztjük a panelt. Nemrégiben elindítottuk a teljes multimédiás területet lefedő mérést, így az ügyfeleink számára már nemcsak a kampányadatok állnak rendelkezésre, hanem a multimédiás fogyasztói adatok is. A jövőbeli terveink között szerepel a multimédiás méréseink további javítása és fejlesztése, a termékeinkbe való integrációja, a már meglévő piacainkra történő bevezetésük, valamint az ezeken túlmutató terjeszkedés.

Magyarországon pedig már bevezettük a közönségmérésünk legújabb verzióját, most már a multimédiás panel létrehozásának módjaira összpontosítunk, és szeretnénk a kampány- és fogyasztási adatok szolgáltatását is bevezetni a magyar piacon is.