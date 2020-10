A Facebook, az Amazon, az Apple és a Google nyakára tehetik a kést

A nagy technológiai cégek visszaélnek piaci fölényükkel, ezért rá kell kényszeríteni őket működésük átalakítására, esetleg üzletágaik feldarabolására és eladására - áll az amerikai Kongresszus friss jelentésében. A demokrácia és a gazdaság a tét a képviselők szerint. Mivel a képviselőház demokrata többségű, ezért az anyag akkor nyerhet különös jelentőséget, ha Joe Biden győzne a választásokon.

Az Amazon, az Apple, a Google és a Facebook egyaránt visszaél piaci fölényével egy friss amerikai kongresszusi jelentés szerint, amely azt javasolja, kényszerítsék rá a technológiai óriáscégeket üzleti modelljük teljes átalakítására. A tegnap, a demokrata többségű kongresszus trösztellenes albizottsága által közzétett anyagban javasolt lépések a legnagyobb támadást jelentik a technológiai szektor ellen a 90-es évek óta - írja a Financial Times.

Az anyag szerint ezek a nagy cégek ellenőrzik a piachoz való hozzáférést, s ezzel ők választják ki az egész gazdaságon belül, hogy kik lesznek sikeresek és kik lesznek a vesztesek. Ezzel nem csak egyszerűen hatalmas hatalommal rendelkeznek, de ezzel vissza is élnek annak érdekében, hogy hihetetlenül magas díjakat számoljanak fel, fullasztó szerződési feltételeket kényszerítsenek másokra és értékes adatokat sajtolnak ki az emberekből és a cégekből, amelyek tőlük függnek.

Fel is darabolhatnák őket

A jelentés arra a következtetésre jut, hogy úgy lehetne megszüntetni ezeket a visszaéléseket, ha módosítanák az Egyesült Államok trösztellenes törvényeit. Például arra lehetne kényszeríteni a cégeket, alakítsák át működésüket úgy, hogy ne legyenek képesek az egyik területen meglévő dominanciájukkal hátrány okozni versenytársaiknak egy másik területen. Egyes üzleti láncokat feldarabolni és külön irányítás alá helyezni, míg néhány üzletágat értékesíteni kellene. Javasolják, hogy a szabályozó hatóságok egy-egy felvásárlás esetén eleve feltételezzék ezeknél a cégeknél, hogy a tranzakció sérti a versenyt, hacsak ennek az ellenkezőjét nem sikerül bizonyítani.

A republikánusok nem támogatták a jelentésben megfogalmazott ajánlásokat. A demokrata tisztségviselők viszont arra számítanak, hogy Joe Biden alaposan megfontolná azokat, ha sikerülne megnyernie a novemberben esedékes elnökválasztást. E mellett egy új kongresszus szintén magáévá tehetné azokat. Ugyanakkor a lap szerint a bizottság republikánus tagjai is támogatták a jelentés egyes kevésbé vitatott ajánlásait, például a versenyhatóság jogköreinek a kibővítését, a jelentés egészét azonban nem. A jelentés 16 hónapig készült, 250 embert hallgattak meg és 1,3 millió iratot tanulmányoztak át hozzá a bizottság demokrata tagjai. Következtetésük szerint a négy nagy technológiai cég eltérő módon korlátozza tisztességtelenül a versenyt.

A Facebook saját maga versenytársa, a Google magát hirdeti

A Facebook például monopóliumát egy sor versenyjogilag aggályos üzleti fogással tartja fenn.Ezek között szerepel a potenciális versenytársak felvásárlása, illetve az, hogy üzletszabályzatát úgy alakítja ki, hogy saját szolgáltatásait kényszeríti rá ügyfeleire, felhasználóira. Az Instagram 2012-es felvásárlása után a cég akkorára nőtt, hogy inkább saját maga, semmint mások versenytársává vált piacain.

A Google-t azzal vádolják, hogy egyes szolgáltatásaival tisztességtelenül reklámozza másik szolgáltatásait. Például arra kéri a cég az androidos okostelefonokat gyártó cégeket, hogy az androidos szoftver installálásakor automatikusan telepítsék a Chrome böngészőt is alapértelmezettként, amely a Google keresőmotorját használja alapból.

Ugyanakkor a nagy techcégek védelmezői sokszor azt állítják, hogy ezek az agresszív taktikák a versenytársak legyőzésére inkább a felhasználók javát szolgálják, javítják a szolgáltatások minőségét. Azonban a jelentés rámutat, hogy a Google hogyan manipulálta keresőmotorját annak érdekében, hogy saját termékeit és vásárlási szolgáltatásait reklámozza, holott azok rendszerint a találati listában sokkal hátrébb kellett volna, hogy szerepeljenek.

A Trump kormányzat egyébként jelenleg éppen véglegesíti egy versenyjogi eljárás megindítását a Google ellen, amelynek elkészültében több államügyész is részt vett. A jelentés megállapításaiban szerepel egy csomó olyan is, amely már elhangzott idén a négy nagy cég vezetőnek nyilvános meghallgatásán is.

Az Amazont azzal vádolják, hogy a a cég szolgáltatását használó eladók nem tudnak kellőképpen védekezni a cég díjpolitikája és üzletszabályzata ellen, túlságosan ki vannak szolgáltatva. Ráadásul az Amazon rendszeresen felhasználja harmadik felek üzleti adatait arra, hogy eladja saját termékeit. Az Amazon ugyan ígéretet tett arra, hogy a jövőben nem használja fel ezeket az adatokat, azonban egy volt alkalmazott szerint ez csak porhintés volt a cég részéről.

Az Apple fejlesztői pedig azt mondták a bizottságnak, hogy az IPhone-gyártó kihasználja az App Store-ban lévő dominanciáját arra, hogy a saját szoftvereit promotálja a felhasználóknak a versenytársakéval szemben.

A demokrácia a tét

Az albizottság elnöke és a kongresszus igazságügyi bizottságának elnöke közös közleményükben úgy vélték, a jelentés jól mutatja, mekkora szükség lenne arra, hogy a törvényi szabályozás területén is lépjenek és reformokat hajtsanak végre az ügyben. Ezeknek a cégeknek egyszerűen túl sok hatalmuk van, s ezt a hatalmat meg kell regulázni azért, hogy megfelelően ellenőrizhető és számonkérhető legyen. Gazdaságunk és demokráciánk forog kockán - áll közleményükben.