Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A forróság miatt lépni kell a német vasútnak

A sínek fehérre festésével kísérletezik a Deutsche Bahn (DB) német vasúttársaság, hogy megelőzze az acél deformálódással fenyegető felhevülését hőség idején - közölte a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádió az MTI híre szerint

A DB mellett ausztriai és svájci vasúttársaságok is tesztelnek fehérre festett sínszálakat. A több szakaszon folytatott vizsgálatok kimutatták, hogy a fehér sínek 5-7 Celsius fokkal kevésbé forrósodnak fel a kánikulában, mint a kezeletlen, sötét színűek. Azt még nem sikerült megállapítani, hogy ez elég-e a közlekedést veszélyeztető deformálódás megelőzéséhez.

Városi közösségi közlekedési társaságok is igyekeznek átvenni az Olaszországban már bevált módszert. A bajorországi Würzburgban villamossíneket festettek fehérre. A hengerelt acél korábban hőhullámok idején 60 fokig hevült és kitágult, a sínek így elferdültek, a legutóbbi nagy kánikulában, július elején viszont már nem volt gond velük - mondta a helyi közlekedési vállalat szóvivője az ntv hírtelevíziónak. Kiemelte, hogy nincs szükség különleges festékre, mert nem az anyaga, hanem egyedül a színe számít.

A világos színek növelik a felület fényvisszaverő képességét. Nem véletlen, hogy a napsugaras Görögországban sok helyen látni fehérre mázolt épületeket - mondta Stefan Emeis, a karlsruhei műszaki egyetem (Karlsruher Institut für Technologie - KIT) szakértője.

Németországban szerdán és csütörtökön is megdőlt a 2015-ben regisztrált 40,3 Celsius fokos melegrekord, az új történelmi csúcs több mint 2 fokkal magasabb, 42,6 fok. A rendszeres időjárási adatfelvétel csaknem 140 éves történetében először mértek 42 fok feletti hőmérsékletet. A hőség súlyosságát jelzi, hogy csütörtökön a szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) 15 mérőállomásán regisztráltak a 2015-ös rekordnál nagyobb meleget, és 25 állomáson mértek 40 Celsius foknál magasabb csúcsértéket.

A DWD előrejelzése szerint az ország nagy részén pénteken is lehet 40 fokos hőség, a hét végén viszont enyhülés kezdődik. A hűvös légtömegek heves záporokkal, zivatarokkal érkezhetnek. Rövid idő alatt akár 40 liter csapadék is hullhat négyzetméterenként, és mivel a talaj nem képes befogadni egyszerre ekkora víztömeget, áradások, villámárvizek is keletkezhetnek - írta a DWD-re hivatkozva az MTI.