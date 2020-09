A kenyereknél újít a Aldi Süd - 356 forintos megoldás

Környezetbarátabb lehet a bevásárlás az Aldinál: hagyományos papír- és műanyagzacskók helyét átvehetik a vászonból készült társaik a zöldségek után a kenyereknél is a németországi Aldi Süd üzleteiben.

A legtöbb boltlánc igyekszik minél zölden viselkedni. Próbálják a hulladékot csökkenteni, növelni az újrafelhasználható csomagolások arányát.

Most a diszkontlánc lép egyet előre: újrahasznosítható kenyeres zacskókkal jön az Aldi Süd, amely közvetve - az osztrák Hoferen keresztül - a magyarországi boltok anyavállalata is - írja a European Supermarket Magazine.

Biopamut 356 forintért

A termék szeptember 7-től Németországban lesz elérhető és az eldobható, átlátszó "műanyagablakos papírzacskók" alternatívája lehetne.

A mosható, többször használható kenyeres zsákok 0,99 euróba, azaz 356 forintba kerülnek. Az Aldi Süd szerint a zsákokban higiénikusan lehet majd pakolni a kenyereket és egyéb péksüteményeket. Ráadásul friss marad az áru, így tárolni is ideális benne a kenyérféléket. A zsákok biopamutból készülnek, és megkapták a német Green Button minősítést, amely az ökológiailag és társadalmilag tisztességesen előállított textíliáknak jár.

Még több szemetet hozott a járvány

A többször használható zsákokkal csökkenthető a papír- és műanyagszemét mennyisége, a koronavírus-járvány alatt uyganis az Aldi szerint sokkal több szemét keletkezett a háztartásokban. A Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft 2020-ra pedig további két millió tonna háztartási hulladékkal számol.

Az élelmiszerlánc üzleteiben a zöldségeknél és gyümölcsöknél már elérhetőek a többször használható zsákok, amelyek a műanyagszatyrokat váltanák fel. Julia Adou, az Aldi Süd vállalati felelősségvállalással foglalkozó vezetője szerint előbbiek már jól működnek, és sok vásárló kereste a fenntartható megoldást a pékáruk esetében is. Az anyagzsákokkal így a vásárlók környezettudatosabban végezhetik a bevásárlást.

Zsákok és szilikonfedelek

Magyarországon szintén elérhetőek már a környezetbarát csomagolások, A Spar-áruházak zöldség-gyümölcs részlegein is beszerezhetőek az újrahasználható tasakok. Egy csomag 3 darab mosható és szalaggal jól zárható, tartós, többször használatos tasakot tartalmaz. A zsákok pedig már pékárukhoz is elérhetőek, de többször használatos szilikonfedők is megjelentek, ugyanis a cég több saját márkás terméke tetejére, a fém zárófólia fölé nem tesz műanyagfedelet. Ezeket felbontás után például a szilikonos verziókkal lehet higiénikusan lezárni.

Az Aldi egyik legnagyobb riválisa, a Lidl Portugáliában, Dániában és az Egyesült Királyságban már bevezette az újrahasználható zöldséges, gyümölcsös zacskókat. A brit Tesco pedig a környezetbarát hulladékkezelési rendszereket és újrahasznosítási technológiákat fejlesztő TerraCycle-t megalapító magyar származású üzletemberrel, Tom Szakyval együttműködve újratölthető palackokkal kísérletezik, amelyekbe többek között márkás ketchupot, mosószert rakhatnak a vásárlók.