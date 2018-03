A Mercedes Szerbiát választhatja

Kattintson a cikk megnyitásához

Nagyon érdekes utat járt be az utóbbi években az olasz Pininfarina. Az 1930-ban alapított formatervező stúdió 2015-ben került az indiai Mahindra tulajdonába, és míg egykor gyönyörű vonalvezetésű Ferrarik, Maseratik, Alfa Romeók fűződtek a nevükhöz, addig most jobbára vagy az indiai anyacéggel, vagy más, ázsiai partnerekkel dolgoznak együtt. A hongongi székhelyű Hybrid Kinetic Grouppal való együttműködés eredményét Genfben testközelből is láttuk.