A tengeri határon ragadt magyar kamionosok egymást segítik

Franciaországba az Egyesült Királyságba hétfőtől csak negatív koronavírus-teszttel léphetnek be az emberek, ami miatt a doveri tengeri határnál torlódás alakult ki. Sok magyar kamionos is ott ragadt az átkelőnél.

Angliában feltűnt a koronavírus egy új mutációja, amely a szervezetben nem okoz az eddigieknél veszélyesebb tüneteket, viszont sokkal könnyebben fertőz. Emiatt számos ország úgy döntött, korlátozza az Egyesült Királyság felől érkezők belépését, nem tett másként Franciaország sem, amely csak igazoltan nem fertőzött személyeket kész beengedni. A helyzet a legsúlyosabb a brit-francia határokon lett: Doverben rengeteg szállítmányozó ragadt, várva, hogy beléphet Franciaországba.

Dover kikötőjénél a helyiek több mint ezer adag meleg élelemmel segítették a szenteste is veszteglő sofőröket, akik között több száz magyar is várja, hogy továbbmehessen - számolt be az RTL Klub Híradó, amely szerint egy kint élő magyar, Fülöp Vivien nemrég összesen 21 adag ételt főzött meg és juttatott el a kamionosoknak, most pedig már 25 adaggal tudott segíteni.

"Vigasztaltuk egymást, hogy hát bele kell törődni ebbe" - nyilatkozta egy magyar kamionos. Mindeközben már megkezdték a tesztelést, a kamionosokat araszolva, húszasával engedik a kikötőbe.