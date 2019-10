Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Tesco befejezte: tiltólistán az ingyenbanán

Véget vetett a brit Tesco az üzletben megehető banánok és narancsok korszakának. Cserébe több alma és körte lesz.

A bevásárlólánc áruházaiban a jövőben nem fognak kihelyezni a gyerekeknek szánt ingyenesen elvihető vagy helyben fogyasztható déligyümölcsöket. Vásárlóik az elfogyasztott gyümölcsök héját gyakran eldobják és ezzel csúszásveszély okoznak. Az áruház a jövőben banán és narancs helyett több almát és körtét fog ingyenesen kínálni - írja a Sun brit bulvárlap és a szintén brit kiskereskedelmi szaklap, a Grocer.

A Sun idézi az egyik tescós alkalmazottat, aki szerint nem csak az áruház területén belül, hanem azon kívül is előfordult is voltak eldobált gyümölcshéjak, ezek miatt elestek a vevők, akik ezt elfogadhatatlannak tartják. Az alkalmazott azt mondta, az érintettek közül többen már kártérítést is kértek.

A Tesco megerősítette, hogy a jövőben nem fognak banánt és narancsot ingyenesen forgalomba hozni. Ugyanakkor, a cég szerint a lépésre nem azért került sor, mert sokan kártérítést kértek. A szóvivő hozzátette: az elmúlt három évben több mint 10 millió darab gyümölcsöt tettek ingyenesen elérhetővé a vásárlóknak. Az eldobált banán és narancshéjak azonban okozhatnak komoly sérüléseket is, ezért inkább a vásárlók biztonsága érdekében nem adnak több narancsot és banánt ingyenesen.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK