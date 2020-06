Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Tesco dacol az időjárással - autóval is lehet sorban állni

A koronavírus-járvány miatti bevezetett óvintézkedések a bevásárlások menetét is jelentősen átalakították: több üzletlánc arra kérte a vásárlókat, hogy a tömeget elkerülve a bolt előtt várakozzanak az utcán. Ennek a gyakorlatnak tehet be az időjárás: a brit Tescónál ugyanis az esőzések visszatérése miatt az autójukban is kivárhatják a sorukat az emberek.

Az időjárás is megnehezíti a szükséges távolság megtartását az üzletekben: Nagy-Britanniában az egyik legnaposabb májusi hónap után, újra visszatértek az esőzések - írja a Business Insider. Lidl? Spar? Tesco? Esetletleg Penny vagy Coop? - a magyar vásárlók így döntöttek Ez egyben azt is jelenti, hogy a vírus terjedését lassító intézkedések, így a szükséges védőtávolság megtartása is átalakul. A brit Tescónál például nem kell az esőben ázva várni a vásárlóknak a sorukra, a kocsijukban ülve is megtarthatják a helyüket, és csak akkor szólnak nekik, ha bemehetnek az üzletbe. Az egyelőre nem derült ki, hogy a vásárlók a járművekben ülve virtuálisan kell-e sorban állni egy app segítségével vagy pontosan, hogyan értesülnek róla, hogy bemehetnek a boltba.

Zöld jelzésre várnak a vásárlók A Tesco egyébként némileg felkészülten vágott neki a koronavírus hozta változásoknak. A brit boltlánc már négy évvel ezelőtt elpróbálta a katasztrófahelyzetet: a szimulált gyakorlat során pedig azzal számoltak, hogy a cég Welwyn Garden City-ben működő központja teljesen leáll. Az "ítéletnapi" gyakorlatnak köszönhetően a Tesco dolgozóinak már volt forgatókönyvük arra, hogy mit kell tenni extrém helyzetben. A bolton belüli tartózkodó emberek számának kontrollálására az boltláncok számos ötlettel rukkoltak elő a vírusjárvány kitörése óta. Az Aldi Nagy-Britanniában, a Lidl pedig Írországban vezetett be kísérletképpen automatikus, közlekedési lámpás rendszert az áruházaiban tartózkodók számának szabályozására. Így áruházaiba csak akkor léphetnek be a vevők, ha zöld lámpát kapnak. A kísérletek után, ha a rendszer beválik, nyárra valamennyi boltban megjelenhet ez a megoldás.